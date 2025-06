Taggia celebra Clemente Martini: un convegno e degustazioni per il creatore del 'Re dei Cocktail'

L’amministrazione comunale di Taggia, Imperia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Bartender e Sostenitori (AIBES) ha deciso di celebrare un suo illustre concittadino, Clemente Queirolo che, nel 1920 emigrò come tanti altri italiani in quel periodo negli Stati Uniti. Il taggese Queirolo giunto oltreoceano adottò il cognome materno, Martini, e trovato lavoro come bartender nel prestigioso Knickerbocker Hotel di New York creò il celebre cocktail che porta ancora oggi il suo nome,

Il Cocktail Martini non è semplicemente un cocktail, nel corso dei decenni la sua popolarità crebbe a livello internazionale diventando un’icona della cultura e dello stile di vita americano, celebrato nella letteratura e nel cinema, da scrittori premi Nobel come Ernest Hemingway e miti del cinema come i film di 007.

A ragion veduta oggi si può definire il Martini come “il re dei cocktail” e al suo artefice è dedicata la giornata del prossimo 6 giugno nella quale sarà esposta ad Arma di Taggia una targa che lo ricorda, e un convegno sul Cocktail Martini (presso Villa Boselli alle 15.30) con il saluto del sindaco di Taggia, Mario Conio, e interventi di Giorgio Fadda, presidente onorario della International Bartenders Association, Angelo Donnaloia, presidente AIBES, Marco Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, Domenico Maura, autore del libro “Storia del bar in Italia”, Giampiero Francesca, fondatore e curatore della guida Blueblazer ed Elena Rossi, Lady Drink 2025. Il talk show sarà condotto da Maurizio Maestrelli, giornalista direttore del magazine AIBES “Il Barman”.

A seguire, dopo l’inaugurazione della targa commemorativa, e grazie al contributo degli sponsor Gamondi, Campari, Fabbri 1905 e Bonaventura Maschio, ci sarà la possibilità di provare l’esperienza di un Cocktail Martini così come lo creò oltre un secolo fa Clemente Queirolo in alcuni locali selezionati di Arma di Taggia: Clipper Bar, Ristorante Bar Playa Manola, Molo 70.