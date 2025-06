Grande successo per le CCRiadi al Life Park di Taggia: una mattinata tra sport, amicizia e condivisione (Foto)

Si è svolta oggi con entusiasmo la prima edizione delle CCRiadi, un’iniziativa promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR) di Taggia. L’evento è nato dal desiderio dei giovani consiglieri di creare un momento di incontro e socializzazione, attraverso lo sport, con le scuole primarie del territorio. Le classi quarte e quinte degli istituti di Taggia, Levà e Arma si sono ritrovate al parco urbano Life Park, luogo simbolico per il CCR, nato anni fa proprio da un’idea del Consiglio stesso.

270 alunni e alunne, suddivisi in sette squadre contraddistinte da colori diversi, hanno partecipato a giochi e attività guidate da esperti di educazione motoria, tra cui Stefano Laspia e Daniele Lucia, con il prezioso supporto delle società sportive locali: Artedanza, Ginnastica Riviera dei Fiori e Nuova Ciclistica Arma. Pur richiamando lo spirito olimpico nel nome, le CCRiadi sono state soprattutto una festa dell’amicizia e della collaborazione, in perfetta sintonia con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che riconosce il gioco come un diritto fondamentale.

“Un’esperienza intensa, ricca di emozioni, significato e spirito di condivisione – dichiarano gli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera, presenti all’evento – che ha lasciato un segno profondo nei cuori dei giovani protagonisti. Grazie agli insegnanti e alle associazioni sportive che hanno partecipato attivamente, contribuendo con entusiasmo e professionalità alla riuscita della giornata. Grazie anche alla Croce Verde Arma Taggia, presente durante tutta la manifestazione e fondamentale per garantire la sicurezza dell’evento. Un ringraziamento speciale va infine ai ragazzi e alle ragazze del CCR, che con impegno e creatività hanno dato vita a questa bellissima iniziativa”.