Ospedaletti in festa con il memorial ciclistico Franco Botti (Foto)

Una giornata di sport, entusiasmo si è svolta sabato con la gara ciclistica “Memorial Franco Botti”, dedicata ai Giovanissimi, giovani atleti dai 7 ai 12 anni, che hanno animato l’ultimo tratto della ciclabile di Ospedaletti con grande energia e spirito sportivo.



La manifestazione, organizzata dalla U.S. Sanremese 1904, ha richiamato 12 squadre provenienti da tutta la Liguria per prendere parte alla competizione, valevole per il campionato regionale. Il percorso ha visto le varie categorie dalla G1 alla G6 e promozionale, sfidarsi con grande determinazione e correttezza.



Al termine delle gare si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla presenza dei familiari di Franco Botti. La giornata si è conclusa con foto di gruppo, merende per tutti e la promessa di ritrovarsi il prossimo anno.