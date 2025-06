Calcio, ottimi risultati per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Polisportiva Vallecrosia Academy asd presente a diverse manifestazioni nel fine settimana.

Weekend intenso per i Primi Calci della leva 2016, guidati dai mister Tuttoilmondo, Giunta, Cianciaruso e Biasi, che hanno partecipato a due tornei. "Sabato 24 maggio i ragazzi hanno preso parte al Memorial Alessio e Giacomo Molli organizzato dall'Asd Ceriale mentre domenica 25 maggio alla XIX Coppa Primavera in casa del Golfo Dianese, dove erano presenti con due squadre" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Buon gioco espresso da tutti i ragazzi. Una nota di merito va a Marino Cristian, classe 2017, che ha brillato per grinta e intensità riuscendo a conquistare il premio top della manifestazione del Golfo Dianese".

Continua la presenza della Polisportiva ai tornei nazionali Città di Cairo Montenotte. "Domenica 25 maggio è stata la volta dei Pulcini della leva 2015 guidati dai mister De Bartolo e Bagnato che hanno partecipato al 13° Memorial Michele Tomatis – 2° Memorial Elvio Zei" - dice il Vallecrosia Academy.

I Pulcini della leva 2014, sabato 24 maggio hanno preso parte al “Trofeo Autodemolizione F.lli Papalia” organizzato dal Ventimiglia Calcio. "Al campo Morel gli atleti, seguiti da mister Alletto e mister Gorlatto, hanno disputato una buona fase di qualificazione, vincendo due gare e perdendone solo una" - afferma la Polisportiva - "Entrati di diritto nel girone Gold, i ragazzi hanno espresso un buon gioco, aggiudicandosi il terzo posto della manifestazione. Il premio individuale è stato assegnato al nostro Leonardo Odoero Semeria, che conquista così il trofeo Top 9".