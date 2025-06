Sanremo Rugby protagonista anche fuori regione: dall’Under 8 all’Under 18, cinque squadre in campo tra Rovato, Genova, Parma e Parabiago

Triplice impegno nel fine settimana per le formazioni del Sanremo Rugby.

Sabato l’Under 18 maschile ha preso parte al Torneo ‘Città di Rovato’, secondo Memorial ‘Paris Ghidini’ organizzato dal Rovato Rugby, mentre l’Under 14 maschile, insieme ai Reds, è stata allo stadio ‘Carlini-Bollesan’ di Genova per il raggruppamento FIR organizzato dal CUS Genova con la partecipazione di RC Spezia, oltre ai padroni di casa.

Finali nazionali a Parma, invece, per l’Under 16 femminile, insieme a Reds e Cogoleto.

Domenica gli Under 8 e Under 10 hanno partecipato al Trofeo del Galletto organizzato dal Rugby Parabiago allo stadio ‘Venegoni-Marazzini’, uno dei maggiori eventi nel panorama della palla ovale giovanile.

“È stata una giornata ricca di emozioni e divertimento, di crescita e coesione di squadra - commenta Ilaria Latronico, tecnico dell’Under 8 - hanno giocato con grinta, coraggio e spirito di gruppo, ogni partita è stata occasione per crescere, sempre con il sorriso e tanta passione. Siamo scesi in campo per divertirci dal primo all’ultimo minuto di gioco, sono tanto felice per questo. È stata un’esperienza bellissima per i nostri bimbi, sono certa che rimarrà a lungo nei loro pensieri”.

“Una bellissima esperienza affrontando squadre di livello - aggiunge Giacomo Battistotti, allenatore dell’Under 10 - fa bene confrontarsi con realtà più strutturate per cercare di dare sempre il massimo”.

“I nostri hanno giocato da veri leoni contro avversari di livello - così l’allenatore dell’Under 18, Donato Nesta - il ritmo asfissiante non ha mai spaventato i ragazzi che hanno rispettato il piano di gioco anche nelle situazioni più difficili”.

Per l’Under 16 femminile, parla il tecnico Franco Parini: “Le ragazze si sono divertite, hanno giocato tanto e bene. Abbiamo disputato cinque partite con una bella vittoria allo sprint finale. Siamo molto soddisfatti, le ragazze hanno dato tanto, il massimo. Al ritorno eravamo tutti sorridenti. C’è sempre tanto impegno”.

“Abbiamo portato a casa la partita grazie alla qualità e alla grinta dei ragazzi - conclude Alessandro Alchieri, coach dell’Under 14 - i nostri leoni sono entrati in campo molto motivati e, grazie a questo approccio, hanno giocato un bel rugby. Siamo molto soddisfatti”.