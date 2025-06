Gianni Brancatisano nuovo responsabile del Settore Giovanile della Virtus Sanremo per la prossima stagione 2025 /26

Gianni Brancatisano approda alla Virtus Sanremo per la prossima stagione 2025 /26 nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Ad annunciarlo con soddisfazione è la stessa società calcistica matiziana.



Dirigente e tecnico di comprovata esperienza, Brancatisano approda alla Virtus dopo un percorso di crescita con la famiglia Del Gratta che, insieme al D. G. Pino Fava, lo ha lanciato come allenatore nell'Argentina Arma. Nel club rossonero Brancatisano inizialmente ha allenato le categorie esordienti e allievi, poi nella stagione 2015/16 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda di Mister Nicola Ascoli in serie D conquistando I playoff. Approdato alla Sanremese Calcio, sempre insieme a Marco Del Gratta e Pino Fava, nella stagione 2017/18, ha allenato la Juniores Nazionale e ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda di Mister Lupo in serie D centrando il secondo posto a soli due punti dall 'Albissola. Gli anni successivi, sempre nella Sanremese, allena gli Allievi raggiungendo la finale contro il Savona per il titolo regionale nel 2019 e I Giovanissimi nella stagione colpita dal Covid. Dal luglio 2021, per tre anni consecutivi, ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile della Sanremese, contribuendo in maniera significativa alla crescita del vivaio biancoazzurro sia sotto il profilo organizzativo che tecnico, portando alle semifinali regionali la leva Giovanissimi (2010) e alla finale regionale contro il Vado la categoria allievi (2008). Sotto la sua guida in tre anni undici ragazzi si sono trasferiti in club professionistici : Guglielmi (Genoa), Qosja (Genoa), Marino (Genoa), Loffredo (Sampdoria), Sinameta (Sampdoria), Binello (Genoa), Oliva (Sampdoria), Del Beccaro (Sampdoria), Mesiano (Monaco), Di Marco (Virtus Entella), Caporusso (Nizza).



"L'obbiettivo - dichiara il nuovo responsabile del settore giovanile della Virtus Gianni Brancatisano - sarà quello di garantire continuità, qualità e prospettiva al percorso formativo dei nostri giovani atleti e di tutti i giovani calciatori che vorranno far parte della nostra società. Sono pronto e rigenerato, dopo una sola stagione di inattività, per trasmettere la stessa passione e gli stessi valori che hanno contraddistinto il mio percorso sportivo, sia da giocatore, che allenatore come anche da Responsabile del Settore Giovanile ".



L'arrivo di Brancatisano rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di crescita e strutturazione del settore giovanile della Virtus Sanremo, un'area su cui la società intende investire con convinzione e lungimiranza.