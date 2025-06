Fly Dragon Sanremo protagonista ai Campionati Italiani di Sandà 2025 a Pescara

Prestazione da incorniciare per la Fly Dragon di Sanremo ai Campionati Italiani di Sandà 2025, che si sono svolti lo scorso fine settimana nella splendida cornice del Palasport Corrado Roma di Montesilvano, Pescara. La storica società ligure, da anni punto di riferimento per le arti marziali cinesi nella Riviera dei Fiori, ha dimostrato ancora una volta il proprio valore sul palcoscenico nazionale conquistando tre podi importanti.



Sul gradino più alto del podio è salito Loris Vadala, autore di un torneo impeccabile. Durante la finale, Vadala ha messo in difficoltà il proprio avversario con una proiezione ben eseguita, al punto che quest’ultimo si è visto costretto al ritiro. Una vittoria netta, che conferma il giovane atleta sanremese come una delle promesse più brillanti del Sandà italiano.



Vincenzo Banaudo, al termine di una finale combattuta fino all’ultimo secondo, ha ottenuto una meritata medaglia d’argento, uscendo sconfitto solo ai punti. La sua prestazione ha comunque evidenziato una notevole crescita atletica e una grande maturità tattica, frutto di un lavoro costante e intenso in palestra.



Chiude il trionfo sanremese Eros Yifan, che ottiene un importante terzo posto. Dopo aver dominato il suo avversario nella semifinale, Eros è stato costretto al ritiro a seguito di un infortunio riportato durante una proiezione. Nonostante ciò, la sua performance è stata degna di nota e la medaglia di bronzo è un riconoscimento al suo talento e alla sua determinazione.



“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – ha dichiarato il responsabile tecnico della Fly Dragon – Hanno dimostrato non solo di saper combattere, ma anche di avere cuore, disciplina e rispetto. Valori fondamentali nel nostro sport”.



La partecipazione della Fly Dragon a questi Campionati Italiani rappresenta l’ennesima conferma del valore della scuola sanremese, che continua a formare atleti di alto livello e a portare in alto il nome della Liguria nel panorama marziale nazionale.”