Calcio, il campo 'Zaccari' ospita il Trofeo Bottega Orafa Imperia (Foto)

Il Trofeo Bottega Orafa Imperia riservato alla categoria Esordienti secondo anno della leva 2012 e il Trofeo Bottega Orafa Imperia dedicato agli Esordienti della leva 2013 vanno in scena allo Zaccari.

Sabato 17 maggio, nel pomeriggio, si sono giocate sui campi in sintetico e in erba naturale le prime fasi di qualificazione per entrambe le leve. "Tornei a carattere nazionale che hanno visto la partecipazione di diverse società: Asd Pozzomaina, Us Camporosso, C.A. Roquebrune, Junior Soccer, Asd Ceriale, Golfo Dianese, Us Dolceacqua, Asd Oneglia, San Filippo Neri e Ventimiglia Calcio" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy, organizzatrice della manifestazione.

"Domenica 18 maggio è andata in scena la fase finale delle qualificazioni" - dice la Polisportiva - "In mattinata e dopo pranzo si sono giocate le semifinali e le finali per entrambe le leve. Vincitrice per la leva 2013 è stata la Polisportiva Vallecrosia Academy asd gialla, seguita da Asd Ceriale e Polisportiva Vallecrosia Academy asd rossa. La leva dei 2012, invece, vede sul gradino più alto del podio Us Dolceacqua seguita da San Filippo Neri e dalla Polisportiva Vallecrosia Academy asd nera, subito dietro al 4° posto Vallecrosia Academy asd bianca".

"In queste due giornate si sono vissuti tanti momenti di calcio intensi e di condivisione anche di realtà lontane dalla nostra" - commenta il Vallecrosia Academy - "Un sano spirito di competizione e tanto divertimento legato a questo meraviglioso sport. La Polisportiva Vallecrosia Academy asd ringrazia lo sponsor Bottega Orafa Imperia per il supporto, tutte le società partecipanti, tutti gli atleti, i genitori, gli istruttori, lo staff di questa società che continua il suo percorso unita e coesa realizzando sempre bellissime manifestazioni".