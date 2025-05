Ospedaletti approva il progetto da 245mila euro per recuperare i percorsi pedonali e le piste tagliafuoco di Monte Nero

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per il recupero dei percorsi pedonali e delle piste tagliafuoco nell’area boschiva di Monte Nero, coinvolgendo i territori di Bordighera, Vallebona e Seborga. L’intervento, del valore complessivo di 245.426,18 euro, è parte di un piano più ampio per la valorizzazione e la tutela ambientale dell’area, e punta a rendere il comprensorio più sicuro e fruibile per i cittadini e per gli amanti delle attività all’aria aperta.

Il progetto, elaborato dall’agronomo Renato Veruggio e dall’architetto Roberta Raimondo, prevede lavori per 175.601,71 euro, a cui si aggiungono IVA, spese tecniche e oneri vari. La cifra sarà coperta attraverso fondi regionali legati al bando previsto dalle misure 8.03 (prevenzione incendi e calamità naturali) e 8.05 (investimenti per la resilienza forestale), in linea con il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria.

La delibera è stata adottata nel corso della seduta del 15 maggio, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, e vede Ospedaletti nel ruolo di Comune capofila. L’iniziativa si inserisce all’interno di un protocollo d’intesa già approvato anche da Bordighera, Vallebona e Seborga, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare un’area dal forte pregio naturalistico, migliorandone la sicurezza e promuovendo il turismo sostenibile.

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato affidato all’architetto Massimo Salsi, che seguirà le fasi successive dell’intervento, inclusa l’assegnazione dei lavori. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.