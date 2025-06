Uomini e donne, stasera 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri: le anticipazioni

(Adnkronos) - La scelta finale di Gianmarco Steri andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5. Cresce l'attesa per scoprire quale corteggiatrice, tra Nadia e Cristina, Gianmarco ha scelto di avere al suo fianco.

L'epilogo dell'avventura di Gianmarco è in programma in prima serata, dopo Striscia la Notizia, e non nella consueta collocazione pomeridiana, che ha caratterizzato da sempre la programmazione di Uomini e Donne.

Il 28enne romano ha cominciato la sua avventura a 'Uomini e Donne' quando è sceso dalle scale per corteggiare Martina De Ioannon. Tuttavia, la tronista ha scelto di lasciare il dating show di Canale 5 con il corteggiatore Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco. Questo ha permesso a Steri di accettare l'offerta di Maria De Filippi e di sedersi sul trono. Per il 28enne hanno chiamato la redazione circa 8000 ragazze, record assoluto nella storia del dating show di Canale 5. Il suo percorso è stato uno dei più seguiti del programma e con la sua scelta si conclude la stagione di Uomini e Donne.

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, la scelta del tronista sarebbe ricaduta su Cristina Ferrara, la corteggiatrice arrivata fino alla fine con Nadia Di Diodato. "Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convito e consapevole che senza amore non si vive", queste le parole di Gianmarco che si sentono dalla clip che anticipa la sua scelta.

Gianmarco Steri ha 28 anni ed è romano. Il tronista è proprietario di due barberie, situati in due quartieri centrali di Roma. Tiene molto alla sua forma fisica ed è un grande appassionato di sport: Gianmarco ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi nel Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Adora i tatuaggi, infatti ne ha molti sul corpo che sono ben visibili.