McLaren davanti a tutti nel venerdì di Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Subito McLaren in evidenza a Barcellona. Nel venerdì di libere che apre il weekend del Gran Premio di Spagna, Lando Norris fa segnare il miglior tempo al mattino in 1'13"718, poi nelle FP2 il compagno di squadra Oscar Piastri abbassa ulteriormente il tempo girando in 1'12"760, precedendo di quasi tre decimi George Russell su Mercedes mentre Norris e Max Verstappen (Red Bull) realizzano lo stesso crono, attestandosi a 0"310 da Piastri.

La Ferrari, dopo una mattinata incoraggiante (terzo Lewis Hamilton e quarto Charles Leclerc), fa più fatica: il monegasco riesce a strappare il quinto tempo ma a mezzo secondo da Piastri, il sette volte campione del mondo è invece undicesimo a 0"773.

In mezzo alle due Rosse si piazzano Andrea Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, Fernando Alonso su Aston Martin, Pierre Gasly con l'Alpine e le due Racing Bulls di Isack Hadjar e Liam Lawson con distacchi nell'ordine dei sei-sette decimi.

I MIGLIORI TEMPI DELLE PROVE LIBERE

1^ sessione

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'13"718

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'14"085

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'14"096

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'14"238

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'14"294

6. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1'14"339

7. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1'14"597

8. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'14"605

9. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1'14"643

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'14"746

2^ sessione

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'12"760

2. George Russell (Gbr) Mercedes 1'13"046

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'13"070

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'13"070

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'13"260

6. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'13"298

7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'13"301

8. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'13"385

9. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'13"400

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1'13"494

