SEI-CPT Imperia al Festival del Lavoro di Genova: protagonisti allo stand del sistema bilaterale delle costruzioni.

Il SEI-CPT Imperia ha partecipato oggi al Festival del Lavoro di Genova, animando con il proprio Direttore Francesco Castellaro lo stand dedicato agli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni. Un’occasione importante per rappresentare il sistema integrato di formazione, sicurezza e servizi per il lavoro, fondato sul dialogo tra imprese e lavoratori.



Presso lo spazio espositivo, SEI-CPT ha raccontato le buone pratiche sviluppate sul territorio imperiese, tra cui percorsi formativi innovativi per giovani, lavoratori e disoccupati, progetti di orientamento nelle scuole, iniziative per l’inclusione e la sicurezza nei cantieri.



La presenza al Festival ha ribadito il valore degli Enti Bilaterali come presìdi territoriali di innovazione sociale e tecnica, capaci di tradurre i bisogni del settore in azioni concrete. Il Direttore Francesco Castellaro ha sottolineato come “essere qui insieme agli altri enti liguri rafforza una visione condivisa del futuro dell’edilizia: più sicura, più qualificata, più orientata alle persone.”