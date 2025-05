Referendum dell’8-9 giugno, il circolo PD di Taggia invita al voto consapevole e organizza un banchetto con la Cgil

In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, il Circolo del Partito Democratico di Taggia rinnova il proprio invito a tutta la cittadinanza a partecipare al voto in modo attivo e consapevole.

I quesiti referendari toccano temi cruciali che riguardano il lavoro, i diritti e la giustizia sociale. Come Segretario del circolo, sottolineo l’importanza di un voto informato: in gioco non ci sono solo norme astratte, ma scelte concrete che avranno un impatto diretto sulla vita delle persone.

Per favorire la comprensione dei quesiti e stimolare il dibattito pubblico, il Circolo PD di Taggia, in collaborazione con la CGIL, sarà presente domani, venerdì 31 maggio, con un banchetto informativo in via Quierolo di fronte alla farmacia dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Sarà un’occasione per confrontarsi, fare domande e ricevere materiale esplicativo sui contenuti dei referendum.