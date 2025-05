Piano pensionistico, le novità per una pensione integrativa più accessibile per tutti

In quest'ottica la Commissione Europea sta lavorando per alleggerire la tassazione su questi strumenti, con l'intento di renderli più leggeri, soprattutto per i giovani. Si punta a rafforzare il cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico, cioè l'insieme delle forme private che si affiancano alla pensione pubblica.

Tutto sommato i sistemi previdenziali europei finora hanno funzionato. Tuttavia i cambiamenti demografici, in particolare l'aumento della popolazione anziana, stanno facendo emergere nuove esigenze. Per questo motivo i governi stanno cercando di promuovere soluzioni integrative che permettano a chi lavora oggi di garantirsi un futuro più sereno e tranquillo. Il problema è che molte di queste soluzioni sono percepite come complesse o troppo costose, quindi è necessario lavorare molto sull'educazione finanziaria, affinché i cittadini sappiano esattamente come muoversi.

In tale direzione si è mossa anche l'Unione Europea, che ha mandato un messaggio chiaro: il mercato della previdenza integrativa deve diventare più inclusivo. Non può essere pensato solo per chi ha già redditi elevati, ma deve rivolgersi anche a chi è all'inizio del suo percorso lavorativo, cioè i giovani. "Bisogna pensare a prodotti semplici, adatti a tutti e con costi più accessibili" - così si legge in un recente documento inviato da Bruxelles al parlamento italiano.

In questo scenario può essere molto importante capire come funziona un piano pensionistico, uno strumento di risparmio destinato a integrare la pensione pubblica, fornendo un reddito supplementare al momento della pensione. Ci sono varie forme di piani pensionistici, come i PIP (Piano Individuali Pensionistici) o il fondo pensione integrativo.

Tra le ipotesi al vaglio, c'è anche quella di introdurre un meccanismo di adesione automatica per chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro. È un tema che il governo sta valutando, soprattutto dopo che non è passata la norma sul "silenzio assenso" per destinare il Tfr ai fondi pensione.

Come ha osservato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, è necessario un automatismo nell'adesione ai fondi di garanzia complementare, in particolare per i più giovani. Un passo che, se accompagnato da una maggiore informazione e una buona educazione finanziaria, potrebbe aiutare le nuove generazioni a costruirsi una base previdenziale fin da subito e pensare con largo anticipo al loro futuro. Un piccolo gesto che però nel tempo può fare la differenza.

L'idea è anche quella di creare un dialogo più forte tra fondi, istituzioni e cittadini, così da rendere la previdenza integrativa uno strumento concreto e accessibile a tutti, non solo un'opzione per pochi.

















