Bordighera: con la stagione estiva l'ufficio Iat di via Vittorio Emanuele amplierà il proprio orario di apertura

Con l’inizio della stagione estiva l’Ufficio IAT di Bordighera, in via Vittorio Emanuele II 172, amplierà il proprio orario e rimarrà aperto anche la domenica per offrire a cittadini e turisti un puntuale ed efficiente servizio di assistenza e informazione su siti di interesse, manifestazioni ed eventi, anche attraverso la distribuzione gratuita di mappe e brochure.

A giugno lo IAT di Bordighera sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30; il giovedì l’apertura sarà anticipata alle 9 in funzione del mercato settimanale. Nei mesi di luglio e agosto l'orario verrà ulteriormente prolungato.