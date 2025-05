Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 30 MAGGIO



SANREMO



8.30. ‘Il Disagio Giovanile - Occhi per vedere, testa per aiutare’: quarto congresso nell’ambito della ‘Narrazione Circolare’ prodotto e realizzato da Leukasia Soc. Coop. Soc. e promosso dalla Società Italiana Medici Pediatri volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e dare voce ai ragazzi invitandoli a dire ‘basta’ al silenzio sui loro disagi e inquietudini. Teatro dell’Opera del Casinò e Hotel Royal, fino al 1° giugno (la brochure con il programma)

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: inaugurazione mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Segnale di partenza della seconda regata della 1ª edizione delle Grandi Regate Internazionali: una flotta di imbarcazioni appartenenti alle categorie Yachts d’Epoca e Classici, Sangermani, Classic IOR, Open e Swan si sfideranno nelle acque del ponente ligure per aggiudicarsi una tappa delle Regate AIVE del Tirreno e del Campionato CIM + 13ª edizione di Vela & Sapori, un evento nell’evento che combina vela e cucina. Gli equipaggi nel corso della regata dovranno preparare a bordo un piatto su un tema che gli verrà assegnato. Evento a cura Yacht Club Sanremo, fino al 31 maggio (più info)



14.00-04.30. Botanica Festival 2025: raduno musicale di inizio estate con 2 giorni e 2 notti di musica dal vivo e dj set, relax e divertimento con alcuni degli artisti più emozionanti del momento. Villa Ormond, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



18.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), il giornalista Antonio Caprarica presenta il libro ‘Kate e la maledizione dei Galles’ (Sperling & Kupfer). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

21.00. ‘Da Gaber a Faber’: spettacolo di teatro canzone di Giorgio Gaber, che alterna monologhi e canzoni, e le poesie in musica di Fabrizio De André, interpretati da Neri Marcorè. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



9.00. ‘9° Meeting Internazionale di O.N.A.O.O.’, la scuola internazionale di assaggiatori di olio di oliva. Con la partecipazione di un centinaio di ospiti e assaggiatori professionisti provenienti da tutto il mondo, dall’Asia, agli Stati Uniti, al Canada, dall’Europa centrale e del sud, al Nord Europa. Museo Navale in Calata Anselmi, anche domani



10.00-12.00. ‘Corretti stili di vita: sport e sana alimentazione per un benessere globale’: evento formativo rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole superiori della Provincia (Liceo G.P. Vieusseux; I.I.S. Polo Tecnologico Imperiese; Liceo statale Gian Domenico Cassini). Relatore il direttore del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3, prof. Gianni Testino. Sala dei Comuni della Provincia di Imperia, viale Matteotti 147



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero



10.45-18.00. Primo giorno del 24ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2025 con la partecipazione di autori quali Antonella Boralevi, Claudia Koll, Enrico Vanzina, Mario Giordano, Alan Friedman, Aldo Mola, Rita Pavone, Elisabetta Villaggio, Alessandro Cecchi Paone, Enrico Beruschi, Cristina Scocchia, Lorenzo Beccati, Marco Piccat e Claudio Di Dio. Inaugurazione ufficiale venerdì 30 maggio alle h 15.30 in Piazza Fratelli Serra. Location varie, fino al 1 giugno (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)

18.00. Prove Aperte di ‘Ecuba’ di Euruoide per la regia di Sergio Maifredi. Teatro Cavour, via Felice Cascione 35, info 0183 1940197 (35 spettatori ogni giorno possono assistere alle prove al costo si 5 euro) Biglietti in vendita presso la biglietteria del teatro oppure on line su www.mailticket.it



20.30. ‘Nel paese delle meraviglie’: spettacolo del gruppo dei piccoli che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720



21.00. Performance teatrale del Teatro dell’Attrito ‘Tri-Quadro’ a cura di Patrizia Petri, Cristina Pinna, Cristina Belvedere, Marina Rebrikova, Renato Donati, Francesco Rovere, Renato Camo (performance teatrale ispirata ai quadri di Italo Cammarata). Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, ingresso fino a esaurimento posti, a offerta libera in favore della OdV Il Cuore di Martina, info e prenotazioni 366 4633245

VENTIMIGLIA

11.00. Giovani Classici’ (5ª edizione): rassegna teatrale dei licei classici della Liguria che mettono in scena i propri lavori annuali. Con la partecipazione di: Liceo Chiabrera di Savona con 'Le Troiane' di Euripide (regia di Marco Guerrini) + Liceo Colombo di Genova con 'Ifigenia nel mondo degli inganni' (ispirata a Ifigenia in Tauride, regia di Enrico Campanati) + Novità assoluta della VI edizione, il Liceo Marconi Delpino di Chiavari, che presenterà 'Dimmi che illusione è - Antigone contro il fascismo' (regia di Jacopo Marchisio). Teatro Romano dell'Area Archeologica



15.00. ‘La Petite Bibliothèque compie un anno’: letture a cura degli studenti partecipanti al progetto del ‘La Petite Biblioteque’ + Lotteria e Piccolo rinfresco in musica intorno al ‘bibliocarro’. Liceo Aprosio, Via Don Bruno Corti 7



16.00. Per il ‘Maggio dei Libri 2025’, la presentazione della tesi di laurea magistrale ‘Incunaboli della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia’ del bibliotecario Marco Vincenzi, che presenterà al pubblico i tesori a stampa del Quattrocento conservati nella Biblioteca. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00. ‘Fine vita e nuove legislazioni: libertà o deriva?’: conversazione sulla legge sull'eutanasia in Francia introdotta e presieduta dal Dottor Marc-A. Vincent. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero

17.00-19.00. Piccolo bestiario tascabile: mostra con sedici illustrazioni di Silvana Maccario. Unione Culturale Democratica via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio

OSPEDALETTI

8.30-18.00. ‘Tabya Conf 2025 - Presente e futuro dell’intelligenza artificiale’: convegno con esperti e professionisti da tutta Italia che mostreranno lo stato dell'arte nello sviluppo di applicazioni e servizi moderni. Evento rivolto per chi lavora nell’informatica, ma anche per chi è semplicemente curioso di conoscere cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia (il programma). Villa Boselli (registrazione per prenotazione posto a questo link)

SAN LORENZO AL MARE



9.30. Corsa podistica per ragazzi a conclusione del percorso di avviamento all'atletica leggera del gruppo sportivo scolastico della scuola Secondaria. Ritrovo alla Porta di Valle sulla ciclabile

DIANO MARINA



11.00. Presentazione romanzo ‘I campi di patate fanno le onde. Storie di amicizia e guerra lungo il Tanaro’ di Graziella Belli. Libreria Mondadori Bookstore di Diano Marina



14.30-17.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Il magnetismo dei colori’ dell'artista sanremese Adriano Valerio De Andreis. Sala Mostra ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



ENTROTERRA

PERINALDO

16.30. 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Remo Ferretti presenta ‘Le favolose’ (narrativa per ragazzi 7/12 anni). Biblioteca Comunale



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

MONACO



20.00. ‘Michel et Claude’: spettacolo teatrale con Luc Rodier e Loris Verrechia. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

20.00. ‘La Nuova Babilonia’: concerto della Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Frank Strobel. In programma musica di Dmitri Shostakovich. Concerto cinematografico. Strutturato come un balletto, questa rivisitazione della storia della Comune di Parigi è un classico film muto sovietico. Opéra Garnier Monte-Carlo Monte-Carlo (più info)



NICE



20.00. Spettacolo d’Opera ‘Carmen’ con Ramona Zaharia, una delle più grandi Carmen della sua generazione, e Jean-François Borras e Jean-Fernand Setti nei ruoli dei due amanti rivali. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



20.00. ‘Abba for ever’: spettacolo della tribute band degli Abba per rivivere i classici senza tempo della band vincitrice dell'Eurovision Song Contest del 1974. Espace Laure Ecard, boulevard Saint-Roch 50 (più info)



SABATO 31 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Il Disagio Giovanile - Occhi per vedere, testa per aiutare’: quarto congresso nell’ambito della ‘Narrazione Circolare’ prodotto e realizzato da Leukasia Soc. Coop. Soc. e promosso dalla Società Italiana Medici Pediatri volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e dare voce ai ragazzi invitandoli a dire ‘basta’ al silenzio sui loro disagi e inquietudini. Teatro dell’Opera del Casinò e Hotel Royal, fino al 1° giugno (la brochure con il programma)

9.30. ‘Camminare fa bene - Memorial Manfrin’ (12a edizione): passeggiata con percorso Parco Marsaglia, Passeggiata Imperatrice, pista ciclabile fino a Corso Marconi, deviazione verso il mare per aggirare i campi sportivi, salita su via Grande Torino e rientro sulla ciclabile in direzione Sanremo, fino a Villa Ormond. La camminata si concluderà con un momento conviviale presso il Floriseum, nei giardini superiori della Villa. Evento a cura dell’associazione Cuore in Movimento. Ritrovo e partenza a Pian di Nave, info 389 9588821 (più info)



10.00-19.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: inaugurazione mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-18.00. ‘Vela Day’, ‘Prova la Vela’: la Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo apre a tutti coloro che sono interessati a provare gratuitamente lo sport della vela, a partire dai bambini di 6 anni in avanti, adulti di ogni età compresi.​ Evento nazionale dalla FIV - Federazione Italiana Vela (h 10.30/13-14/18). Ritrovo presso la base nautica sita in C.so Salvo D'Acquisto nella zona compresa tra lo stabilimento balneare ‘Morgana’ e l'ingresso di Portosole, anche domani, info 373 7389104



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00. Intervento dello scrittore e giornalista Antonio Caprarica in cui racconterà l’eredità inglese custodita dalle illustri sepolture. Cimitero Monumentale della Foce, ingresso al Cimitero è gratuito sino ad esaurimento posti

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.00. Segnale di partenza della terza e ultima regata della 1ª edizione delle Grandi Regate Internazionali: una flotta di imbarcazioni appartenenti alle categorie Yachts d’Epoca e Classici, Sangermani, Classic IOR, Open e Swan si sfideranno nelle acque del ponente ligure per aggiudicarsi una tappa delle Regate AIVE del Tirreno e del Campionato CIM. Evento a cura Yacht Club Sanremo (più info)

14.00-04.30. Botanica Festival 2025 (ultimo giorno): raduno musicale di inizio estate con 2 giorni e 2 notti di musica dal vivo e dj set, relax e divertimento con alcuni degli artisti più emozionanti del momento. Villa Ormond (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno

17.00. Vernissage della mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’ con dibattito e letture dal libro ‘Non è un posto per avere sogni’ (a cura di Itinerari narrativi contemporanei, 2021, Edizioni Saecula) – racconti di storie di tratta. Palazzo Roverizio



21.00. In occasione del 62° compleanno del teatro Ariston, ingresso gratuito per la Finale di UEFA Champions League tra Paris Saint Germain e Inter trasmessa in diretta al cinema Ariston (ingresso gratuito dalle ore 20 fino all’inizio della partita alle ore 21)

IMPERIA



9.00. ‘9° Meeting Internazionale di O.N.A.O.O.’, la scuola internazionale di assaggiatori di olio di oliva. Con la partecipazione di un centinaio di ospiti e assaggiatori professionisti provenienti da tutto il mondo, dall’Asia, agli Stati Uniti, al Canada, dall’Europa centrale e del sud, al Nord Europa. Museo Navale in Calata Anselmi



10.00-18.15. Secondo giorno del 24ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2025 con la partecipazione di autori quali Antonella Boralevi, Claudia Koll, Enrico Vanzina, Mario Giordano, Alan Friedman, Aldo Mola, Rita Pavone, Elisabetta Villaggio, Alessandro Cecchi Paone, Enrico Beruschi, Cristina Scocchia, Lorenzo Beccati, Marco Piccat e Claudio Di Dio. Location varie, fino al 1 giugno (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero

15.00. Convegno dal titolo ‘Massoneria, 125 anni per la Libertà e la Costituzione’ con presentazione del libro ‘Garibaldi vivo. Antologia critica degli scritti con documenti inediti’ di Aldo Alessandro Mola. Al termine firmacopie con lo scrittore Filippo Bruno (libro ‘La riviera dei framassoni’) e con lo scrittore Prof. Aldo Mola (libro ‘Garibaldi vivo’). Interventi musicali ad opera di docenti ed allievi della scuola di musica ‘Gaetano Amadeo’ di Imperia. Cinema Centrale, ingresso libero



17.45. L'autrice Giulia Monti, in arte Mogiko, presenta la serie manga Black Letter (Edizioni BD) sulla Balconata del Teatro Cavour in dialogo con Silvia Violante e il club manga junior e senior



21.00. ‘Fratelli Tutti’: i ragazzi delle Opere Parrocchiali raccontano San Francesco con un musical corale. Parrocchia di San Maurizio, info e prenotazioni 375 83112 12, anche domani

21.00. Inaugurazione nuovo teatro Abracadabra, in Via Nazionale 66/F, con lo spettacolo di intrattenimento ‘Cabaret con Voi’ ideato e condotto da Vittorio Capotorto, che prevede la partecipazione divertente del pubblico, il quale potrà interagire con gli attori in scena. Info e prenotazioni al numero 375 5945573



VENTIMIGLIA



10.00-17.00. ‘Vela Day’: giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e i Circoli affiliati, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. Evento gratuito rivolto agli appassionati a partire dai 6 anni compiuti (h 10/13-14/17). Porto cittadino presso la sede dello Yacht Ciub Cala del Forte, info 335 6692581



VALLECROSIA



10.00. Rassegna corale nazionale Erio Tripodi: concerti corali, workshop, laboratori musicali per cori di voci bianche e giovanili. Evento a cura della Fondazione Erio Tripodi. Piazza Erio Tripodi, Centro Storico e Istituto Sant’Anna, fino al 2 giugno



BORDIGHERA



10.00-20.00. Bordighera Outdoor Experience: tre giorni dedicati al movimento e alla scoperta del territorio tra escursioni gratuite con guide esperte, la Beodo Trail, attività acquatiche, visite culturali, area bike jumping, animazione, musica e molto altro. Rotonda di Sant'Ampelio, fino al 2 giugno (più info)



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

11.30. Inaugurazione del Sant’Ampelio Outdoor Village nell’ambito di Bordighera Outdoor Experience 2025 presso la Rotonda di Sant’Ampelio

17.00-19.00. Piccolo bestiario tascabile: ultimo giorno della mostra con sedici illustrazioni di Silvana Maccario. Unione Culturale Democratica via al Mercato 8, ingresso libero



17.00. Conferenza ‘Referendum 2 giugno 1946’: curiosità e aneddoti a cura di Lorenzo Vizzini. Sede UCD, via al Mercato 8



TAGGIA ARMA



9.00-18.00. ‘Torneo del Cuore’: prima edizione del torneo di solidarietà doppio giallo maschile e femminile lim. 4.1 organizzato dal Circolo Amatori Tennis Armesi per fondazione Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare (iscrizione 20 euro) + torneo di carte (iscrizione 10 euro). Amatori Tennis, via Lungomare, anche domani, info 349 1134549



9.30-23.00. Mostra fotografica ‘Diamo Vita ai Sogni – Il Senso del Viaggio’ organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) con alcune opere di alcuni artisti affetti da SLA. Inaugurazione sabato 31 maggio alle ore 16.30. Villa Boselli, fino al 2 giugno (h 9.30/12.30-16.30/23.00)



9.00. Vela day: due giornate di avvicinamento dedicate alla vela e organizzate dal Circolo Nautico Arma in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera, la Protezione Civile, la Cumpagnia Armasca e l’Ass. Quarto Quadrante: Darsena di Arma



16.00-23-00. ‘Shopping in Musica Live’: possibilità di fare shopping nelle vie centrali di Arma con musica live, in un’atmosfera unica e di festa. A cura Confesercenti



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, ‘La Panne (una storia ancora possibile): spettacolo di Fnedrich Durrenmatt, con Paolo Paolino, Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Vincenzo Genduso, Daniela Di Gregorio, Daniel Mendez y Mordillo. Drammaturgia e Regia Carlo Senesi. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, anche domani (info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.00. 'Favole e Miti', la nuova attività del Centro dedicata ai più piccini con letture, attività interattive e momenti di condivisione, compresa una bella merenda. A cura della Professoressa Paola Guglielmi. Centro Sociale 'Incontro', Via Giardini I Maggio 7, partecipazione è gratuita



ENTROTERRA

APRICALE

15.30. Benedizione della Madonna del Sollievo, celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Evento a cura delle Residenze del Sollievo ‘Il Sole’. Grotta del Sollievo, evento aperto a tutti



CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



MOLINI DI TRIORA

17.00. Cerimonia solenne ufficiale di firma del Patto di Amicizia tra il Comune di Molini di Triora e il Castello di Montegiardino della Repubblica di San Marino + al Mulino delle Noci, inaugurazione mostra fotografica sul territorio della Repubblica di San Marino realizzata dal Professor Marco Biagini dal titolo ‘Titano la Repubblica sul monte’.

PERINALDO

16.30. Gli studenti della 3ª classe del Liceo G.D. Cassini di Sanremo presentano la tesi ‘Vedrà non solo della Liguria il lido, anzi ogni terra anco: gli Ovali di Cassini’. Docenti i professori: Gianluca Picconi, Patrizia Magnoni e Mara Ferrero + ‘Le autostrade dello spazio’ a cura di Ettore Perozzi, Fisico dell’Agenzia Spaziale Italiana. Sala consigliare del Comune. Ingresso libero

18.00. Inaugurazione mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’. Oratorio di San Benedetto



PONTEDASSIO



9.30-00.30. Expo Valle Impero (3ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni. Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



11.00. ‘Lumen - Invito al Viaggio’: inaugurazione a Palazzo Agnesi dell'installazione dell'artista sanremese Igor Grigoletto



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



16.00. ‘Andature Festival’: percorso esperienziale che unirà insieme musica d’autore, cinema indipendente, musica contemporanea ed enogastronomia locale. Alle 16.00 degustazione di vini e specialità del territorio, con i talks e con il live acustico dei cantautori Federico Sirianni e Davide Geddo. Dalle 20.00 proiezione documentario ‘La nuova scuola genovese’. Dalle 22.00 live contemporaneo con Antonovvi, Elia27, Gius e Marino, e dj set con Dj Smooth.



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Festival Mondiale dei Giochi. Parc des Bugadières, ingresso libero (più info)



MONACO

19.00. ‘Les Concerts de la Voute’: concerto con il mezzosoprano Simona Caressa accompagnata al piano e all’organo da Katherine Nikitine. Eglise Réformée de Monaco (più info)



20.00. ‘Michel et Claude’: spettacolo teatrale con Luc Rodier e Loris Verrechia. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE



18.00. ‘60 Minutes du Philharmonique / Sérénade Italiene’: in 60 minuti si potranno scoprire le principali opere del repertorio italiano interpretate da Věra Nováková, François Meyer & Magali Prévot. Opera di Nizza Costa Azzurra, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



DOMENICA 1° GIUGNO

SANREMO



8.30-10.00. ‘Il Disagio Giovanile - Occhi per vedere, testa per aiutare’: ultimo giorno del quarto congresso nell’ambito della ‘Narrazione Circolare’ prodotto e realizzato da Leukasia Soc. Coop. Soc. e promosso dalla Società Italiana Medici Pediatri volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e dare voce ai ragazzi invitandoli a dire ‘basta’ al silenzio sui loro disagi e inquietudini. Teatro dell’Opera del Casinò e Hotel Royal (la brochure con il programma)

9.00-18.00. Mostra ‘Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso’: sette vittime di tratta si raccontano in un progetto fotografico. Evento a cura de Le Muse festival al Femminile odv. Palazzo Roverizio, fino al 13 giugno (h 9.00/12.00-15.00/18.00), ingresso libero

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-18.00. ‘Vela Day’, ‘Prova la Vela’: la Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo apre a tutti coloro che sono interessati a provare gratuitamente lo sport della vela, a partire dai bambini di 6 anni in avanti, adulti di ogni età compresi.​ Evento nazionale dalla FIV - Federazione Italiana Vela (h 10.30/13-14/18). Ritrovo presso la base nautica sita in C.so Salvo D'Acquisto nella zona compresa tra lo stabilimento balneare ‘Morgana’ e l'ingresso di Portosole, info 373 7389104

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.45-18.15. Terzo e ultimo giorno del 24ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2025 con la partecipazione di autori quali Antonella Boralevi, Claudia Koll, Enrico Vanzina, Mario Giordano, Alan Friedman, Aldo Mola, Rita Pavone, Elisabetta Villaggio, Alessandro Cecchi Paone, Enrico Beruschi, Cristina Scocchia, Lorenzo Beccati, Marco Piccat e Claudio Di Dio. Location varie (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-20.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso), ingresso libero



20.30. ‘Chef in mostra’ per il Cuore di Martina: serata di bellezza, gusto e solidarietà in favore della OdV Il Cuore di Martina. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, prenotazione necessaria



21.00. ‘Fratelli Tutti’: i ragazzi delle Opere Parrocchiali raccontano San Francesco con un musical corale. Parrocchia di San Maurizio, info e prenotazioni 375 83112 12



VENTIMIGLIA



10.00-17.00. ‘Vela Day’: giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e i Circoli affiliati, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. Evento gratuito rivolto agli appassionati a partire dai 6 anni compiuti (h 10/13-14/17). Sede del Circolo Velico Ventimigliese a Nervia, lungomare Varaldo 4, info 335 6692581



21.30. Il Comitato per la ‘Palestina libera’ invita la cittadinanza e le associazioni a ritrovarsi nella notte che precede la Festa della Repubblica sul Ponte Doria portando candele, torce, lanterne, cellulari accesi per chiedere l’intervento del Governo

VALLECROSIA



10.00. Rassegna corale nazionale Erio Tripodi: concerti corali, workshop, laboratori musicali per cori di voci bianche e giovanili. Evento a cura della Fondazione Erio Tripodi. Piazza Erio Tripodi, Centro Storico e Istituto Sant’Anna, fino al 2 giugno



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00-20.00. Bordighera Outdoor Experience: tre giorni dedicati al movimento e alla scoperta del territorio tra escursioni gratuite con guide esperte, la Beodo Trail, attività acquatiche, visite culturali, area bike jumping, animazione, musica e molto altro. Rotonda di Sant'Ampelio, fino al 2 giugno (più info)



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



10.00. ‘Passeggiata dei Passeggini – Mamme per la Pace’: passeggiata semplice e simbolica per celebrare la maternità e promuovere un messaggio di pace. Partenza prevista dal tratto di pista ciclabile lato Bordighera, con arrivo presso la Sala ‘La Piccola’, dove si terrà un momento conclusivo con i saluti finali e un messaggio simbolico a cura delle operatrici degli Spazi Mamma



TAGGIA ARMA



8.45. Escursione da Carpasio al Monte le Ciazze giro ad anello con visita al Museo della Resistenza accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.45 a Taggia davanti alla nuova stazione ferroviaria oppure alle 9.30 a Carpasio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)



9.00-18.00. ‘Torneo del Cuore’: prima edizione del torneo di solidarietà doppio giallo maschile e femminile lim. 4.1 organizzato dal Circolo Amatori Tennis Armesi per fondazione Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare (iscrizione 20 euro) + torneo di carte (iscrizione 10 euro). Premiazioni al termine. Amatori Tennis, via Lungomare, anche domani, info 349 1134549



9.00. Vela day: due giornate di avvicinamento dedicate alla vela e organizzate dal Circolo Nautico Arma in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera, la Protezione Civile, la Cumpagnia Armasca e l’Ass. Quarto Quadrante: Darsena di Arma



9.30-23.00. Mostra fotografica ‘Diamo Vita ai Sogni – Il Senso del Viaggio’ organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) con alcune opere di alcuni artisti affetti da SLA. Villa Boselli, fino al 2 giugno (h 9.30/12.30-16.30/23.00)

SAN LORENZO AL MARE

10.00. ‘Open 2x2 maschile’: prima tappa della Coppa Liguria Ponente, rassegna di Beach Volley valida per l’assegnazione del Trofeo Essegi computer. Evento a cura del comitato Fipav Liguria Ponente, arenile comunale, anche domani (locandina)

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, ‘La Panne (una storia ancora possibile): spettacolo di Fnedrich Durrenmatt, con Paolo Paolino, Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Vincenzo Genduso, Daniela Di Gregorio, Daniel Mendez y Mordillo. Drammaturgia e Regia Carlo Senesi. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info)



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



17.00-23.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘I Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 9 giugno. Ingresso libero



CERVO

15.30-18.00. ‘Merenda nell’Oliveta’: sessione di TrekYoga, con ritrovo in Piazza Santa Caterina. A seguire, alle 17.00, spazio al Pilates sulla spiaggia, nell’area Pilone, per proseguire alle 18.00 con un aperitivo in musica sempre in riva al mare, info 0183 406462



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

CARPASIO



9.30. Escursione da Carpasio al Monte le Ciazze giro ad anello con visita al Museo della Resistenza accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.45 a Taggia davanti alla nuova stazione ferroviaria oppure alle 9.30 a Carpasio nel parcheggio, info 327 0824866 (più info)

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)

PERINALDO

9.30. Raduno Fiat 500 del Club Coordinamento Italia Riviera dei Fiori + Visita al Centro Storico. Castello Maraldi e Centro Sportivo



11.00-17.00. Mostra di Karin Wittulsky dal titolo ‘Retrospective’ con opere su stoffa e carta che raccontano un percorso creativo intimo e profondo. Oratorio di San Benedetto, fino al 14 giugno (dal mercoledì alla domenica)



PONTEDASSIO



9.30-00.30. Expo Valle Impero (3ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni. Luoghi vari (il programma a questo link)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



9.30. Per il ciclo di escursioni gratuite ‘Sentieri di pietra’, trekking guidato alla scoperta di frazioni e dintorni di Villa Faraldi e Diano Arentino accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo sulla piazza antistante la Chiesa Parrocchiale di Riva Faraldi, info e prenotazioni 340 2440972

FRANCIA

MONACO

16.30. ‘Michel et Claude’: spettacolo teatrale con Luc Rodier e Loris Verrechia. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE



20.00. ‘Abba for ever’: spettacolo della tribute band degli Abba per rivivere i classici senza tempo della band vincitrice dell'Eurovision Song Contest del 1974. Espace Laure Ecard, boulevard Saint-Roch 50 (più info)

15.00. Spettacolo d’Opera ‘Carmen’ con Ramona Zaharia, una delle più grandi Carmen della sua generazione, e Jean-François Borras e Jean-Fernand Setti nei ruoli dei due amanti rivali. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





