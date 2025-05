Sanremo: ‘Vela Day - Prova la Vela’, sabato e domenica con la Lega Navale Italiana una giornata promozionale

La Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo organizza la giornata promozionale ‘Vela Day - Prova la Vela’, organizzata a livello nazionale dalla Federazione Italiana Vela.

L'appuntamento è per sabato e domenica prossimi dalle 10,30 alle 13 e dalle 14 alle 18, alla base nautica di corso Salvo D'Acquisto nella zona compresa tra lo stabilimento balneare ‘Morgana’ e l'ingresso di Portosole.

Lo scopo della giornata promozionale è quello di aprire le porte della sezione a tutti coloro che sono interessati a provare gratuitamente lo sport della vela, a partire dai bambini di 6 anni in avanti, adulti di ogni età compresi. Basta presentarsi presso la Lega Navale e registrarsi gratuitamente.

L’abbigliamento consigliato è: costume da bagno o pantaloncini corti, maglietta, scarpe da poter scendere in acqua (possibilmente non infradito). Per informazioni 3737389104.