Pallamano, Abc Bordighera affronta l'ASBTP Nizza nell'ultima giornata di campionato (Foto)

L'Abc Bordighera affronta l'ASBTP Nizza nell'ultima giornata di campionato. Domenica 1° giugno alle 11 il palazzetto di Bordighera in via A. Diaz ospiterà, infatti, l 'ultima giornata del campionato dipartimentale Alpi marittime pre eccellenza seconda fase.

"La squadra dell'Abc, padrona di casa, affronterà l'ASBTP Nizza, una squadra che i giocatori della coppia Dall'acqua e Bissaro hanno già affrontato sia nella prima che nella seconda fase di questo campionato" - fa sapere l' Abc Bordighera - "Nonostante questa sia l'ultima partita del campionato e non abbia nessun interesse di classifica, l'Abc vuole far bene per sé stessa e soprattutto per il pubblico che l'ha sempre supportata durante questa annata sportiva. Il team manager bordigotto Ivano Perilli ha sottolineato l'importanza di giocare con determinazione e concentrazione".

L'evento non sarà solo una partita di pallamano. La società Abc ha, infatti, organizzato un contorno da grande festa. "Prima della partita, si esibiranno i PeeKaboo, una crew locale di giovani tra gli 12 e i 14 anni della scuola Hip Hop della Urban Theory Scholl di Jessica Demaria. I piccoli degli U9/U11 accompagneranno l'ingresso in campo dei Senior dell'Abc e durante la pausa della partita, verranno premiati gli U13 vincitori del Campionato dipartimentale Alpi marittime Pre eccellenza" - svela l'Abc Bordighera - "A fine partita, verrà offerto un rinfresco a coloro che vorranno partecipare a questa giornata di sport. Sarà un'occasione perfetta per celebrare la fine del campionato e per ringraziare istituzioni, sponsor e i sostenitori per il suo supporto".