Taggia, guasto alla rete idrica in via Nazario Sauro: intervento domattina, stop temporaneo all'acqua tra Miramare e via Sant’Erasmo

È stato rinviato a domani mattina l’intervento di riparazione alla rete idrica in via Nazario Sauro, ad Arma di Taggia. Il guasto, segnalato nel pomeriggio di oggi, ha richiesto un immediato confronto tra l’amministrazione comunale e i tecnici di Rivieracqua, che hanno valutato il da farsi per limitare i disagi ai cittadini.

“Insieme a Rivieracqua – ha spiegato il sindaco Mario Conio – abbiamo deciso di mantenere aperta l’erogazione dell’acqua per oggi, al fine di evitare un disservizio significativo per molte famiglie. I lavori saranno quindi eseguiti domattina”. La riparazione comporterà però una chiusura temporanea dell'acqua nella zona compresa tra via Nazario Sauro (angolo via Miramare) e la rotonda di via Sant’Erasmo.

Il primo cittadino, che aveva già invitato i residenti a fare scorte a titolo precauzionale nel caso in cui si fosse optato per l’intervento immediato, ha rassicurato che ulteriori aggiornamenti saranno forniti tempestivamente.