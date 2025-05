Ventimiglia, il Karate Fight Contact conquista sette titoli ai campionati italiani di k1 e kick boxing

Il Karate Fight Contact di Ventimiglia conquista sette titoli ai campionati italiani WBFC-WFC-WKAFL di k1 e kick boxing andati in scena domenica 25 maggio a Cornaredo.

"Gli atleti del maestro Claudio Corrias confermano anche in questo evento la costanza nei risultati, conquistando diversi titoli: Allavena Nicolas nella categoria allievi 32kg è campione italiano nelle specialità di K1 e kickboxing; Iaria Marco nella categoria cadetti 43 kg diventa campione italiano di K1, Amoroso Giulia nella categoria juniores kg 50 è campionessa italiana sia di k1 che di kickboxing" - fa sapere il Karate Fight Contact di Ventimiglia"Ha chiuso il prezioso bottino di sette - titoli conquistati Gangemi Matteo. Nella categoria seniores kg 61 vince il titolo italiano nelle specialità di k1 e kickboxing".

"Sono molto soddisfatto per i successi ottenuti e per l'impegno profuso da parte dei miei atleti" - commenta il maestro Claudio Corrias - "L'unico neo di una grande giornata sportiva è stata la squalifica per ko dell'atleta Scalia Daniele".