Run for the Whales costretta a cambiare tracciato: mezza maratona ripensata dopo la chiusura del ponte alla foce

Il comitato organizzatore della Run For The Whales, a seguito della notizia comunicata negli ultimi giorni dei lavori di demolizione del ponte alla foce del Torrente Argentina per lavori di adeguamento idraulico, annuncia un inevitabile cambio di percorso. Dopo un confronto con le autorità e i Comuni interessati, è stato infatti deciso che la mezza maratona, in programma il prossimo 21 giugno, prenderà il via dal campo di atletica di Sanremo dove poi è previsto anche l’arrivo.

E’ subito iniziato lo studio di un nuovo tracciato, a cura della Pro San Pietro Sanremo, responsabile della parte tecnica della manifestazione, per offrire una grande giornata di sport lungo la pista ciclopedonale del ponente ligure. Il percorso sarà poi nuovamente omologato per mantenere la validità di gara nazionale.

“Ci attendiamo anche quest’anno una grande partecipazione all’evento – dichiara il presidente della Sanremo Marathon Igor Varnero – L’auspicio è quello di superare i 750 partecipanti registrati nell’edizione del 2024”.

Le iscrizioni alle gare in programma (mezza maratona, 10 Km e family run) sono già aperte sul sito www.runforthewhales.it