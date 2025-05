Da Buckingham Palace al Cimitero Monumentale della Foce: il giornalista e scrittore Antonio Caprarica incanta Sanremo

Due appuntamenti nel fine settimana con il giornalista, commentatore televisivo e fine saggista sulla storia della monarchia e della cultura inglese Antonio Caprarica.

Venerdì 30 maggio, alle 18.30, nell’ambito dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo curati da Marzia Taruffi, presenterà il suo nuovissimo “Kate e la maledizione dei Galles” (Sperling & Kupfer).

Sabato 31 maggio, alle 11, lo scrittore sarà al Cimitero Monumentale e terrà un intervento in cui racconterà l’eredità inglese custodita dalle illustri sepolture.

L’ingresso al Cimitero è gratuito sino ad esaurimento posti

“Grazie al Casinò possiamo presentare questo esclusivo doppio appuntamento con Antonio Caprarica – dichiara l’assessore alla cultura avv. Enza Dedali - , la cui conoscenza della società britannica saprà incuriosirci. E siamo molto lieti che il noto giornalista abbia accolto l’invito a visitare il Cimitero Monumentale, dove si trovano tombe dedicate ad illustri figure inglesi che hanno contribuito allo sviluppo artistico e culturale della città”.

“Una doppia lettura del rapporto tra la Riviera dei fiori e le colonie di inglesi che dalla fine dell’Ottocento svernaro e visitarono il nostro territorio. Un’ illustre tradizione che si può ben leggere tra le sepolture del Cimitero Monumentale. Un legame che Antonio Caprarica saprà farci ricordare insieme alla storia delle principesse del Galles, alcune rimaste indelebili nella tradizione del Regno Unito. Due momenti scaturiti da importanti sinergie, che speriamo possano essere apprezzati dal pubblico.” Afferma il consigliere del Cda dott.sa Sonia Balestra

Kate e la maledizione dei Galles” (Sperling & Kupfer).

Tra malattia e pregiudizi, l’ultima protagonista di una storia di malasorte. Sarà Catherine a salvare la corona?

«La famiglia non è solo qualcosa di importante. È tutto», Kate Middleton

Parlare di una maledizione che incombe sui principi e le principesse del Galles è all’apparenza anacronistico, nel XXI secolo. I più scettici forse storceranno il naso, eppure centinaia d’anni di sventure e disgrazie sembrerebbero dimostrare che l’ipotesi non è poi così balzana. In questo nuovo libro, Antonio Caprarica, insieme ai panni di più amato cronista della famiglia reale inglese, veste quelli di lucido investigatore, compiendo un viaggio nel tempo tra le molte manifestazioni di un alone di malasorte che sembra avvolgere davvero, e da sempre, i detentori del titolo del Galles. L’origine della leggenda sinistra potrebbe risalire alla fine del 1200, con l’anatema lanciato dall’ultimo sovrano di stirpe gallese, sconfitto e ucciso da Edoardo I che consegnò così la corona della regione al suo erede: primo dei conquistatori a portare il titolo, primo a conoscere una fine atroce e vergognosa. E avanti nei secoli, tra principi e principesse altrettanto sciagurati, passando da Caterina d’Aragona ed Enrico VIII fino a Diana e Carlo per giungere infine a Kate Middleton. Ripercorrendo i passi della principessa borghese nella famiglia Windsor, l’autore ne racconta gli anni difficili, tra lo snobismo dell’aristocrazia, l’iniziale diffidenza della regina Elisabetta, il conflitto con i Sussex, in particolare con Meghan, e infine la lotta contro il cancro, al di là di fake news e speculazioni. La vicenda di Catherine si intrecci così con la Storia che sembra accanirsi contro i Galles, ai quali, come il lettore potrà verificare, difficilmente ha arriso la vita. Sarà proprio lei, la ragazza di origini popolari, discendente di minatori, a rovesciare questo destino e regalare una nuova stagione alla monarchia?

ANTONIO CAPRARICA è stato per quasi quindici anni popolarissimo corrispondente della Rai da Londra. La sua profonda conoscenza della società britannica arricchisce la vasta esperienza internazionale accumulata in molti anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e poi condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. Oggi è commentatore per le maggiori reti televisive italiane. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. È autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer: Dio ci salvi dagli inglesi... o no!?, C’era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta, L’ultima estate di Diana, Royal baby, La regina imperatrice, Elisabetta, per sempre regina, William & Harry, Carlo III e La fine dell’Inghilterra.