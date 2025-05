Ventimiglia: nel prossimo fine settimana il 'Vela Day' tra Cala del Forte e la zona di Nervia

Durante il prossimo settimana, anche a Ventimiglia si terrà il 'Vela Day', un evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti: in questo caso il Circolo Velico Ventimigliese e lo Yacht Club Cala del Forte. Il programma prevede due giornate che offriranno, a titolo gratuito, la possibilità di fare un giro in barca a vela. Un primo passo per scoprire il nostro bellissimo sport e un modo differente di vivere il mare: consapevole e rispettoso.

Appuntamento per sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 al Porto Cala del Forte, presso la sede dello Yacht Club. Domenica, invece, l’iniziativa si terrà sempre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, in zona Nervia (Lungomare Varaldo), presso la sede del Circolo Velico. L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Comune di Ventimiglia.