Psv Ng Team di Vallecrosia, Samuele Mistretta si piazza 11esimo alla Coppa Italia di enduro (Video)

"Il 15enne a Santo Stefano d'Aveto, località della Coppa Italia di enduro, con due prove speciali per esordienti e allievi FCI su tracciati parecchio pedalati e in salita, conclude all'11esimo posto di categoria con il tempo di 12' 24" 79" - fa sapere la Psv Ng Team di Vallecrosia - "Sempre più vicini agli obiettivi di stagione dal momento che nelle due competizioni precedenti Samuele dal 9 posto di Breil è scivolato al 7 posto di Carros in Francia e poi ha confermato questo 11esimo posto in Coppa Italia".

"70 i riders alla griglia di partenza con atleti già ai primi posti nel ranking FCI" - sottolinea la Psv Ng Team di Vallecrosia - "Una prova, dunque, per Samuele interessante nell'analisi della differenza tempo dal momento che in un minuto si sono potuti contare 10 posizioni. Ora piccola settimana di riposo attivo per poi riprendere in vista della prossima gara a Tenda per l'enduro francese".