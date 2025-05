Con il Liceo Cassini un corso giornalistico sul diritto di informazione ed il dovere di replica passando per il diritto di cronaca e quello all'oblio

Dopo i successi della Cassini Festival Week 2025 e del progetto Music Trail (in partnership ufficiale con Rai, Comune di Sanremo, Universita di Genova) il Liceo Cassini prosegue la sua attività di comunicazione con il DM 19 Laboratorio di Giornalismo. Un corso giornalistico sulle tematiche attuali del diritto di informazione e del dovere di replica passando per il diritto di cronaca e quello all'oblio.

Non mancano comunque gli spunti più 'musicali' sul Festival di Sanremo nei suoi 75 anni e sul Teatro Ariston soprannominato affettuosamente la 'scatola magica'. Una didattica orientativa (valevole come PCTO) che consentirà ai ragazzi più motivati di intervistare gli speakers, il direttore artistico e l'editore Lucia Niespolo nelle date torinesi del 14 e 15 giugno durante il tour estivo di Kiss Kiss Way - We LIVE . Yuo Play - di Radio Kiss Kiss in veste di 'giornalisti'.

Il tour più immersivo dell'estate: a ogni tappa, non solo un concerto, ma due giorni da vivere insieme a Radio Kiss Kiss che gli studenti del Liceo Cassini vivranno da protagonisti nella elegante location di Piazza Castello a Torino. Un progetto fortemente voluto dalla Preside Mara Ferrero con il prezioso supporto didattico e organizzativo della professoressa Valeria Ammirati e del giornalista Giannuzzi Roberto.