Sanremo, anziani in campo: una risorsa per il controllo dello stato avanzamento lavori dei numerosi cantieri aperti nella nostra città

"Buongiorno signor direttore,

le statistiche rilevano che la nostra regione vanta un numero importante di anziani ( della quale fa parte anche lo scrivente). Alcuni di loro sono ancora validi e molto attivi ed è giusto che sia così. L'opinione pubblica associa la figura oramai stilizzata del 'diversamente giovane' come colui che, con le braccia dietro la schiena, osserva gli altri che lavorano e magari azzarda, se del mestiere, qualche suggerimento.

Si potrebbe convincere e coinvolgere questo esercito ancora attivo a partecipare ad un interessante esperimento: il controllo dello stato avanzamento lavori dei numerosi cantieri aperti nella nostra città, e su tutto il territorio nazionale. Sarebbe un modo molto efficace per tenere in forma i controllori sociali ai quali verrebbero assegnati compiti stimolanti per loro ma soprattutto per tutti gli attori coinvolti. Ci vorrebbe una organizzazione efficace che supporti l' iniziativa, ai 'nostri' non manca l' inventiva e la proattività: intanto segnalare alle pagine attente del suo giornale sarebbe già un bella conquista (in parte sta già avvenendo).

Si porterebbe così l'indignazione teorica e improduttiva a stimolo concreto.

Massimo Crespi".