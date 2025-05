Weekend di successi per il Kumiai Sanremo Judo: podi a Quiliano e bronzo europeo per Erik Semanjaku

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Kumiai Sanremo Judo, protagonista su due fronti: da una parte, gli ottimi risultati al prestigioso torneo “Sharin Cup 2025” di Quiliano (SV), tra le manifestazioni più importanti in Liguria; dall’altra, la straordinaria medaglia di bronzo conquistata da Erik Semanjaku all’European Cup 2025 a Sao Joao Da Madeira, in Portogallo, nella categoria -81 kg.

Erik, classe 2007, cresciuto fin da bambino nella palestra sanremese e ora tesserato a Druento (TO), conferma il suo grande potenziale con un podio continentale nella categoria Cadetti under 18, risultato che rende orgogliosa tutta la società matuziana.

Alla Sharin Cup di Quiliano, i giovani judoka del Kumiai Sanremo si sono distinti in tutte le categorie con una pioggia di medaglie. Di seguito i risultati:

Categoria Cadetti:

🥇 Elisa Bottero – medaglia d’oro

🥈 Andrea Mastrorillo – medaglia d’argento

Categoria Esordienti B:

🥉 Daniele Capello – medaglia di bronzo

Categoria Preagonisti – Medaglie d’Oro:

🥇 Diego Maiano

🥇 Matteo Saracino

🥇 Daniele Llchenko

🥇 Damiano Masselli

🥇 Nicholas Del Ben

🥇 Camilla Flore

🥇 Riccardo Crespi

🥇 Aurora Russello

🥇 Francesco Pati

🥇 Daniel De Lisi

🥇 Leonardo Gianpaolo

🥇 Leonardo Cutellé

Medaglie d’Argento:

🥈 Ludovico Cutellé

🥈 Filippo Buono

🥈 Giovanni Pirri

🥈 Lorenzo Delegati

Medaglie di Bronzo:

🥉 Tommaso Aimar

🥉 Alessandro Caridi

🥉 Emilio Villa Vercelli

🥉 Danil Konkov

🥉 Samuele Montaldo

🥉 Zlata Novikova

🥉 Noemi Macrì

🥉 Ambra Suetta

🥉 Leon Lytvynenko

Grazie a questi risultati, il Kumiai Sanremo Judo ha chiuso la competizione al quarto posto nella classifica generale per società, conquistando con merito la Coppa.

“Siamo estremamente soddisfatti per le prestazioni dei nostri atleti, sia a livello nazionale che internazionale” – commenta la società – “La crescita tecnica e agonistica dei nostri giovani è evidente, e ci fa ben sperare nel raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.”