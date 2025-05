Pallacanestro: le giovani atlete dell'Olimpia Basket Arma di Taggia si aggiudicano il prestigioso trofeo 'Fratini' (Foto)

Le 'Gazzelle' dell’Olimpia Basket di Arma Taggia E Sanremo hanno raggiunto una ragguardevole impresa, vincendo torneo 'Fratini' di Terranuova Bracciolini. Un torneo prestigioso, giunto all’ottava edizione, che ha riunito ben 12 squadre femminili delle annate 2014-2015-2016 provenienti da diverse regioni del centro e del nord Italia. Una prestazione da ricordare quella delle nostre Girls nella finale contro il San Raffaele Roma, che ha fatto emozionare come non mai i sostenitori presenti e il pubblico da casa, grazie alla diretta web.

“Una passione fuori dagli schemi, principale ragione anche della vittoria di oggi – commenta Ezio Arduino, coach dalla lunghissima esperienza nel basket femminile - un applauso alle tutte le bimbe che sono scese in campo al torneo con la giusta grinta ed il giusto spirito di squadra e tengo in particolare a fare i complimenti alle nostre protagoniste: Sveva, Lisa, Ginevra, Tea, Gemma, Giorgia, Anna, Daria e alle bimbe che le squadre di casa di Terranuova e Arezzo ci hanno di volta in volta prestato per permettere le rotazioni necessarie”.

L’Olimpia ha incontrato e battuto, nell’ordine, le pari età dell’Unione Sportiva Affrico (Firenze), del Costone Siena, del CMB Valdarno e del S. Raffaele Roma. La semifinale contro il CMB, in particolare, è stata la partita più bella, dove solo il duro lavoro durante l’anno e il grande cuore messo in campo hanno permesso alle girls di ottenere la vittoria. Indimenticabile la finale, con un palazzetto gremito di toscani che gridavano 'Olimpia Olimpia'. "È davvero un grande onore - prosegue il sodalizio - vedere così in alto i colori del basket femminile provinciale, dove proprio grazie all’Olimpia si sta sviluppando un gruppo capace di uscire imbattuta nel torneo gazzelle locale, nel torneo dell’Oliva Taggiasca di febbraio e anche in tutti i tornei fuori regione a cui la società delle #olivefuriose è stata in grado di portare queste bravissime atlete".

Tre giorni che le ragazze terribili di coach Arduino ricorderanno sicuramente a lungo, perché tante sono state le amicizie create dentro e fuori il parquet e perché sul campo, oltre alle vittorie, hanno raggiunto il vero obiettivo dell’Olimpia Basket: la consapevolezza dei tanti miglioramenti, tecnici e di mentalità, ottenuti durante la stagione.