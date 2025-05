Il sanremese Emanuele Capelli nominato vicepresidente regionale della Federazione Italiana Rugby

Dopo l’elezione nel consiglio ligure della Federazione Italiana Rugby, per il fondatore del Sanremo Rugby, Emanuele Capelli, è arrivata anche la nomina a vicepresidente regionale della Federazione Italiana Rugby.

Capelli, scelto all’unanimità come vice del neo-presidente regionale Roberto Lucchina, sarà così rappresentante ponentino ai vertici della FIR regionale, insieme a Marco Podestà, nominato delegato per la provincia di Imperia.

Le altre cariche vedono Matteo Gambino in qualità di segretario, Sofia Ghersina, Dario Granzella e Paolo Barabino con il ruolo di consiglieri.

Gli altri delegati provinciali, oltre a Podestà, sono: Marco Marcellino (Genova), Dario Ermellino (Savona) e Mariano Vergassola (La Spezia).

“Siamo molto contenti e orgogliosi dell’incarico conferito ad Emanuele - commentano dalla società matuziana - siamo certi che, in stretta collaborazione con Marco, in costante sinergia con il consiglio direttivo ed i club del territorio, potrà contribuire in modo lucido ed equilibrato alla crescita del movimento ligure. Il principio del lavoro in rete è una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto”.