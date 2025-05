Due intense giornate di gare a Quiliano per il Judo Simonazzi: brillano i giovani e i cadetti alla Sharin Cup

Nel weekend appena trascorso, lo Judo Simonazzi di Bordighera è stato protagonista a Quiliano in occasione della IV Sharin Cup e della Sharin Junior Cup, due giornate di gara egregiamente organizzate e gestite dalla società Sharin, che hanno visto la partecipazione di numerose società del nord Italia e non solo. La giornata di sabato ha visto salire sul tatami le categorie cadetti e Esordienti B , dove i nostri agonisti hanno portato a casa risultati importanti e medaglie meritate:

🥇 Francesca Lanzafame (–52 kg)

🥈 Alessia Calimera (–63 kg)

🥈 Nicole Vicari (–52 kg)

🥉 Luana Corbelli (–44 kg)

🥉 Francesco Quaglia (–73 kg)

Fuori dal podio, ma con grande spirito e determinazione: Gabriele Scarfò (73 kg, Cadetti) – alla prima esperienza nella categoria, ha affrontato il ritorno alle competizioni dopo anni di assenza dimostrando una grinta straordinaria e il desiderio di rimettersi in gioco. Aron Lanzafame (Esordienti B) – nonostante il divario di peso con gli avversari, ha combattuto con cuore e coraggio, mettendo in luce uno spirito combattivo che promette grandi progressi.

Una prestazione che conferma l’ottimo momento del nostro gruppo agonistico, sempre più competitivo a livello interregionale.

Domenica è toccato ai più giovani, protagonisti della Sharin Junior Cup, che ha coinvolto le categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi in un clima di entusiasmo, fair play e spirito sportivo.

🧒 Categoria Ragazzi (2014-2015)

🥇 Alberto Cannataro

🥇 Vladimir Cossu

🥇 Maxim Larsen

🥇 Samia Lanzafame

🥇 Vladislav Tatarovski

🥉 Edoardo Fazzino

👶 Categoria Bambini (2018-2019 e 2020-2021)

🥇 Edoardo Cattaneo

🥈 Ayaan Mucaj

🥈 Morgana Sicari

🥈 Azzurra Viale

🥈 Elias Calipa

🥉 Andrea Fazzini

🥉 Alessio Foti

🥉 Alice Giorgeschi

🥉 Blanca Maria Persico

🧒 Categoria Fanciulli

🥇 Matteo Surano

🥉 Marco Scaffidi Fonti Maccario

"In un mondo in cui spesso si cerca il risultato immediato - evidenzia il sodalizio bordigotto - il judo ci insegna qualcosa di molto più profondo: il valore della costruzione lenta, costante, fatta di fatica, confronto e umiltà. Il percorso di un giovane judoka è in tutto e per tutto lo specchio della vita reale: si inizia da bambini, imparando le prime cadute, come nella vita si imparano i primi ostacoli. Si cade, ci si rialza. Si perde, si impara. Si vince, ma si resta umili. Il maestro non allena solo tecniche, ma costruisce persone. Il suo obiettivo non è solo la medaglia, ma la consapevolezza che ogni ragazzo acquisisce di sé stesso, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. La differenza tra vincere e perdere è spesso una linea sottile, e non sempre riflette il vero valore del percorso. Solo la perseveranza porta ai veri risultati, quelli che durano nel tempo e che formano il carattere. Le sconfitte, molte volte, sono le lezioni più utili, quelle che insegnano a crescere, a conoscersi e a migliorare. Un ringraziamento doveroso va anche alle nostre super atlete Alessia Calimera e Luana Corbelli, che dopo aver gareggiato sabato, sono tornate domenica per aiutare e sostenere i più piccoli. Gesti come questi non insegnano solo tecnica, ma valori profondi come responsabilità, solidarietà e appartenenza. Tutto fa crescere, e il loro esempio parla più di mille parole. Complimenti quindi a tutti gli atleti, perché ognuno di loro, salendo sul tatami, ha compiuto un passo importante nel proprio percorso di crescita. E complimenti anche alle famiglie, che condividono e sostengono questi valori con passione e fiducia. Il futuro si costruisce oggi, caduta dopo caduta. E il judo, in questo, è una grande scuola di vita".