Brilla la Contraband Cycling Team al Trofeo di Cipressa: secondo posto di giornata e tante emozioni (foto)

Splendido secondo posto per le Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team al 5° Trofeo Comune di Cipressa, andato in scena ieri pomeriggio. La gara, organizzata dalla Ciclistica Arma, ha animato le strade della leggendaria Milano-Sanremo, accogliendo giovani talenti da tutta la Liguria e non solo.

"Una giornata ricca di emozioni e sport vissuta intensamente, tra sorrisi, divertimento e nuove sfide da affrontare. Non sono mancate, infatti, anche sensazioni più difficili, come la delusione per un podio sfumato nella gara di casa. Ma fa tutto parte del percorso: è proprio così che si cresce, imparando ad affrontare ogni emozione che lo sport sa regalare.

Un grande applauso a tutti i nostri Giovanissimi, che con impegno e passione sono saliti in sella dando il massimo. Un riconoscimento speciale va alle giovani atlete del team – Vailetti Giulia, Brusco Charline, Bertagni Nicole e Bertagni Alexia – che, in una disciplina ancora a prevalenza maschile, dimostrano ogni giorno quanto valore, determinazione e talento possano fare la differenza. Complimenti anche a Nicolas Balestra Ogliaro, al suo primo podio con un fantastico 3° posto nella categoria G2!

Prossimo appuntamento: sabato 31 maggio a Ospedaletti, per la Gimkana e il Minisprint organizzati dalla U.S. Sanremese. Il divertimento è assicurato!".