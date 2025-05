Arti Marziali: ottimi risultati per l'Ok Club Imperia alla Sharin Judo Cup 2025 di Quiliano

Nel fine settimana appena trascorso Quiliano è stato il punto di riferimento del Judo ligure ospitando, nel suo splendido palazzetto dello sport, l’edizione 2025 del prestigioso torneo Sharin Judo Cup, competizione che vede impegnati il sabato gli atleti agonisti dalla categoria esordienti A alla senior con un totale di circa 250 atleti in gara, e la domenica i preagonisti (nati dal 2020 al 2014) con oltre 350 atleti iscritti alla competizione.

L’OK Club Imperia, presente come sempre, si presenta con 22 agonisti e 22 preagonisti, tutti preparati e determinati a dare il meglio contro avversari provenienti da numerose palestre non solo Liguri ma anche delle regioni confinanti. Altissimo il livello della gara agonistica valevole anche come torneo delle cinture marroni per l’acquisizione del punteggio per il passaggio a cintura nera. Gli atleti imperiesi dell’OK Club non solo non si sono lasciati intimidire ma hanno condotto magistralmente la competizione dominando gli avversari e portando il sodalizio imperiese al 1° posto nella classifica per società con un bottino di sei ori, un argento, 6 bronzi, due quinti posti ed un settimo posto.

Di seguito il dettaglio della classifica.

Medaglia d’oro: Boudabsa Omar, Buetto Greta, Guglieri Matteo, Saglietto Nicola, Sini Francesca, Zinghini Lorenzo.

Medaglia d’argento: Muca Biordi.

Medaglia di bronzo: Celislami Justin, Haddan Yasmine, Hamdi Nour, Marvaldi Stefano, Muca Andrea, Spadacini Gabriele.

5° classificati: Boudabsa Mohamed, Calzia Matilde, Cela Gabriel.

7° classificato: Khater Omar.

Non sono da meno i piccoli atleti appartenenti alle categorie preagonistiche che nel pieno rispetto degli avversari si battono con estrema determinazione conquistando un importante bottino di medaglie che portano l’OK Club per la seconda volta sul podio anche nella classifica per società nella gara preagonisti. Per loro i risultati finali sono i seguenti.

Medaglia d’oro: Celislami Steven, Gharib Talen, Giordanengo Edward, Haddan Miriam, Haddan Sofia, Koni Ethan, Panelli Emma, Petunia Federico, Soria Pietro.

Medaglia d’argento: Bertone Emma, D’errico Leonardo, Hamdi Abde, Hamdi Omar, Lopez Noemi, Papalia Leonardo, Sarica Mattia, Triglia Manuel

Medaglia di Bronzo: Fanciulli Alexandro, Ferrari Filippo, Guglielmi Kaede, Huaman Gabriel, Zambarelli Raffaele.

Durante la manifestazione si è anche tenuta una prova dimostrativa di Judo Kata, molto apprezzata dal pubblico presente, con una versione semplificata del Nage No Kata splendidamente eseguita dalla due coppie OK Club Bertone Emma, Guglielmi Kaede nei preagonisti e Celislami Justin, Zinghini Lorenzo negli agonisti.