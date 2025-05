Parcheggio multipiano “La Fornace”, accordo da 800mila euro tra il Comune di Taggia e la società privata per mantenerne l’attuale gestione

Il Comune di Taggia ha approvato un accordo con la società “La Fornace srl” che prevede il versamento di un’indennità complessiva di 800mila euro in dieci anni, a fronte dell’impegno dell’amministrazione a non modificare lo stato attuale del parcheggio multipiano costruito nell’ambito del progetto urbanistico “ex Fornace”. La delibera autorizza la firma di una scrittura privata che regola per il prossimo decennio i rapporti tra l’ente e il soggetto attuatore.

Secondo quanto stabilito, il Comune si impegna a non alterare la destinazione, la conformazione e le modalità di fruizione dell’autorimessa “silos” a quattro livelli, attualmente utilizzata dagli utenti del centro commerciale “La Riviera Shopville” di Arma di Taggia. In cambio, la società Fornace riconoscerà al Comune un’indennità annuale di 80mila euro, per un totale di 800mila euro in dieci anni, e si farà carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi delle utenze e degli oneri di sicurezza collegati al parcheggio.

La decisione è frutto di una lunga serie di atti e integrazioni urbanistiche avviate sin dal 2002, quando venne approvata la variante al Piano Regolatore necessaria per la riqualificazione dell’area ex Fornace Bianchi. In quegli anni fu definito l’obbligo per il soggetto attuatore di realizzare opere pubbliche – tra cui il parcheggio multipiano – da cedere successivamente al Comune. Nel tempo, sono seguite ulteriori convenzioni, modifiche e atti notarili che hanno portato all’effettiva acquisizione da parte dell’amministrazione di gran parte delle infrastrutture previste, compreso l’impianto natatorio e le strade di collegamento.

Il nuovo accordo si inserisce in questo quadro e tiene conto di una richiesta avanzata dalla Fornace già nel 2023 e formalizzata nel 2025, che puntava a garantire la continuità di utilizzo dell’autorimessa da parte della clientela del centro commerciale, evitando trasformazioni o cambi di destinazione. La proposta è stata ritenuta favorevole dal Comune anche alla luce delle valutazioni tecniche e legali acquisite, tra cui quella del commercialista Marco Rossi, secondo cui l’adesione all’accordo risulta economicamente preferibile rispetto alla gestione diretta del parcheggio, che comporterebbe oneri assicurativi, costi per il personale, manutenzioni e rischio legato alla variabilità della domanda.

Lo schema dell’accordo è stato predisposto dallo studio legale Agnoli Bruzzone Genovesi & Associati, incaricato dal Comune, e include anche l’impegno della Fornace a sostenere interamente i costi di stipulazione dell’atto. Contestualmente, sono stati richiamati anche due atti modificativi di contratto di locazione relativi alla galleria e all’ipermercato del centro commerciale.