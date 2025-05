Arma di Taggia, Sant'Erasmo Run K10: aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per la Sant'Erasmo Run K10 ad Arma di Taggia. Dopo un’edizione 2024 da toni esaltanti con più di 150 atleti iscritti, riparte ufficialmente la corsa alle iscrizioni per la gara in programma domenica 13 luglio con partenza alle 19:30.

La manifestazione podistica, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, avrà come cuore pulsante piazza Tiziano Chierotti, luogo di partenza e arrivo, e porterà gli atleti lungo la suggestiva pista ciclopedonale del ponente ligure, nel tratto compreso tra i comuni di Taggia e Sanremo.

Come da tradizione, parallelamente alla gara competitiva di 10 Km, su un percorso omologato dalla Fidal e inserita all’interno del calendario nazionale delle corse su strada, la formula tecnica della manifestazione proporrà una prova non competitiva aperta a tutti sulla distanza di 5 km. Una vera e propria “festa dello sport” pensata per coinvolgere atleti, famiglie o anche semplici appassionati. I pettorali sono limitati a 200 unità suddivisi in modo eguale tra le due distanze.

Le iscrizioni sono aperte tramite piattaforma WEDOSPORT https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=57035. Per informazioni su agevolazioni per gruppi e ASD/SSD, è possibile contattare l’organizzazione inviando una mail all’indirizzo naturunteamk40@gmail.com o telefonando ai numeri 3490992209‬‬‬‬ (Samuele) 347 703 2969‬ (Andrea).