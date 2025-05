Sanremo: raccolta fondi della AIL (Associazione Italiana Leucemie) alla Villetta per il reparto di ematologia

Domenica 25 maggio, grazie alla disponibilità del Parroco della Parrocchia della Villetta in Sanremo, Don Goffredo, i volontari AIL, Associazione Italiana Leucemie, hanno indetto una raccolta fondi destinata a supportare il reparto ematologia dell’ospedale di Sanremo con donazioni di attrezzature specifiche per esami midollo osseo ed altri tipi di analisi.

“Un volontario – spiegano dalla AIL di Imperia - ha fatto una testimonianza dall’altare, illustrando, oltre a cos’è l’AIL e come lavora, la sua esperienza di trapiantato di midollo. Ha poi spiegato che la raccolta fondi odierna rientra in un ciclo di incontri che AIL Sanremo sta svolgendo presso le chiese della Diocesi al fine di supportare un reparto che offre assistenza e cure lontano dal centro del San Martino di Genova col quale comunque collabora strettamente. Riuscire a fare esami in loco evita di sottostare a lunghe attese per l’esito. Avere un reparto attrezzato, consente ai medici che vi operano di curare meglio gli assistiti.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i sostenitori e il Parroco, Don Goffredo, della Villetta di Sanremo per la disponibilità e generosità dimostrata. Ricordiamo inoltre che l’AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze; si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue”.

AIL Sanremo è aperta presso la sede del Palafiori, piano terra, al lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Si può contattare la referente al numero 375-7314307.