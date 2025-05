L'assessore regionale Marco Scajola a Taggia e Diano Marina: "L'associazionismo è un valore per la Liguria"

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ieri alla cena sociale del rione Parasio di Taggia, per festeggiare il successo alla 42esima edizione del corteo storico, insieme, tra gli altri, al sindaco Mario Conio e al consigliere regionale Chiara Cerri.

A seguire Scajola, accompagnato dal consigliere delegato Gianluca Gramondo, ha preso parte all'incontro per il tesseramento 2025 della Famïa Dianese di Diano Marina.

"Due momenti davvero partecipati e pieni di entusiasmo per due realtà storiche che valorizzano il nostro territorio- spiega Scajola -. L'associazionismo rappresenta un valore aggiunto per la Liguria e, in particolare, per l'imperiese. Gli amici del rione Parasio di Taggia così come la grande Famïa Dianese portano avanti eventi e attività durante tutto l'anno e sono presidio costante per le comunità. Regione Liguria è al loro fianco, siamo pronti a proseguire nel lavoro condiviso per realizzare manifestazioni di livello sempre più alto".