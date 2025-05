Ottime prestazioni per l'Asd Bordighera Nuoto a Lignano Sabbiadoro. Gli atleti domenica 18 maggio hanno partecipato al 21° campionato nazionale di nuoto del Csi.

"Ci sembra giusto ricordare tutti gli atleti della nostra associazione, che hanno fatto parte della delegazione della Regione Liguria: Alborno Gril Vinicio, Alborno Grilz Violante, Cali' Beatrice, Dolce Sergio, Gaggino Sara, Peri Samuele, Pighi Silvia, Piombo Lucilla, Ruotolo Samuele, Vaccaro Gabriele, Vaccaro Ivan, Voivoda Bianca, coach Floris Sabrina, che ha anche gareggiato come atleta, e Alessandro Rebaudo" - fa sapere l'Asd Bordighera Nuoto - "Hanno conquistato 12 medaglie in totale: 1 oro e 2 argento per Ruotolo Samuele, 2 argento e 1 bronzo Vaccaro Gabriele, 2 bronzo Dolce Sergio e un 4° posto, 2 oro Floris Sabrina, 1 oro Peri Samuele, un 4° e 5° posto , 1 argento, un 5° e un 16° posto per Vaccaro Ivan".

"Altro risultato degno di essere evidenziato è il piazzamento ottenuto dall'Asd Bordighera Nuoto, come medagliere società, posizionandosi al 26° posto su 73 società partecipanti" - commenta l'Asd Bordighera Nuoto - "Ottimi risultati anche per Voivoda Bianca, 10° su 116 nei 50 stile libero, 11° su 21 nei 200 stile libero e 7° su 18 nei 200 misti; Cali’ Beatrice 28° su 116 nei 50 Stile Libero, 24° su 67 nei 100 stile Libero e 13° su 21 nei 200 stile libero; Alborno Grilz Violante, 31° su 46 nei 50 delfino, 19° su 116 nei 50 stile Libero e 15° su 55 sui 50 dorso; Piombo Lucilla 27° su 55 nei 50 dorso, 52° su 116 nei 50 stile libero, 24° su 40 nei 100 dorso; Gaggino Sara, 34° su 80 nei 50 stile libero, 19° su 45 nei 50 dorso, 17° su 33 nei 100 dorso; Pighi Silvia, 59° su 116 nei 50 stile libero, 16° su 54 nei 50 rana, 19° su 32 nei 100 rana; Alborno Grilz Vinicio, 29° su 116 nei 50 stile libero, 19° su 72 nei 100 stile libero,12° su 23 nei 200 stile libero".

"Credo che la nostra associazione, con i risultati conseguiti a questo ultimo campionato nazionale di nuoto del Csi, abbia nuovamente fatto molto onore al nome della città di Bordighera, che con orgoglio portiamo scritto sulle nostre divise, dal lato del 'cuore'" - dichiara i Bordighera Nuoto - "Grazie per il lavoro immenso, fatto con professionalità, ma soprattutto molta passione, dai nostri coach Floris Sabrina e Rebaudo Alessandro".