Infrastrutture, tagliati 16,1 milioni di euro in Liguria: la denuncia del Patto per il Nord (Foto)

Il Patto per il Nord esprime indignazione per l’ennesimo colpo inferto al sistema infrastrutturale settentrionale. Tagliati 16,1 milioni di euro in Liguria.

"Il Governo, guidato dal ministro Salvini, ha operato una drastica riduzione del 70% dei fondi totali per la manutenzione stradale, dirottando 1,7 miliardi di euro verso il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, a discapito della sicurezza quotidiana di milioni di cittadini" - sottolinea - "I numeri parlano chiaro: in Lombardia tagliati 44,2 milioni; in Veneto tagliati 26,8 milioni; in Emilia-Romagna tagliati 55 milioni; in Piemonte tagliati 31,9 milioni; in Liguria tagliati 16,1 milioni e in Toscana tagliati 33,4 milioni".

"È evidente che le regioni che trainano l’economia italiana sono state penalizzate in modo sproporzionato mettendo a rischio non solo i cantieri in corso ma anche la sicurezza su strade già oggi in condizioni critiche. Questo non è un piano di sviluppo: è una manovra punitiva contro il cuore produttivo del Paese" - mette in risalto - "Colpire il Nord significa indebolire l’intero sistema Italia. Significa ignorare la realtà dei territori che ogni giorno generano PIL, occupazione e innovazione".

"Chiediamo con forza: l’immediato reintegro dei fondi tagliati alle Regioni del Nord; una revisione delle priorità infrastrutturali, orientata alla sicurezza dei cittadini e non a opere simboliche prive di ritorno economico reale; un piano straordinario di manutenzione e completamento delle opere già in corso" - dice - "Difendiamo i nostri territori. Difendiamo le nostre imprese. Difendiamo la sicurezza dei cittadini".