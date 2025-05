'Sportivi per Natura in Riviera': successo per il progetto 'Let’s Run' alla Scuola Media di San Lorenzo al Mare

Si è svolto presso la Scuola Secondaria di San Lorenzo al Mare il primo appuntamento “Let’s Run” all’interno del progetto "Sportivi per Natura in Riviera". I 25 ragazzi iscritti al Gruppo Sportivo Scolastico, accompagnati dagli insegnanti Silvestri Carlotta e Martini Gabriele, sono stati coinvolti in una serie di attività motorie sotto la guida dei trainer Roberto Fiorini e Andrea Raimondi.



Il progetto, coordinato dal responsabile Igor Varnero presidente della Sanremo Marathon, ha previsto una parte atletica (per un totale di otto incontri) ed una di aula. Sotto il profilo atletico i ragazzi, con la supervisione dei docenti e dei due tecnici qualificati, hanno avuto l’occasione di migliorare lo stile di corsa e di sperimentare

diverse tipologie di allenamento, sia in palestra sia all’aria aperta. In aula si è invece svolto un incontro con il dott. Beschi, nutrizionista, il quale ha fornito utili indicazioni sulla corretta alimentazione, a partire dalla colazione, da seguire per affrontare la giornata scolastica, praticare attività fisica e per lo sviluppo in generale. E’ in programma anche un intervento di medicina dello sport da parte del dott. Trapani.

A conclusione del progetto venerdì 30 maggio si terrà una mini-maratona sulla pista ciclabile, aperta a tutti gli studenti dell’istituto e alle rispettive famiglie, dalle 10.30 fino al termine delle attività didattiche. Evento conclusivo del progetto "Let's Run Together" organizzato dal Comitato Sanremo Marathon. I ragazzi saranno accompagnati dai rispettivi docenti presso il parcheggio della vecchia stazione sulla pista ciclabile e da lì, dopo la consegna dei pacchi gara, prenderanno parte ad una mini-maratona di circa 2 km (direzione Imperia). Terminata la corsa, i volontari della Proloco di San Lorenzo al Mare offriranno a tutti i partecipanti una merenda, dopodiché si farà rientro a scuola.

Per tutta la durata dell'evento il tratto di pista ciclabile interessato sarà chiuso e controllato dalla polizia municipale e sarà presente un presidio medico per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. Gli alunni saranno inoltre invitati a prendere parte alla Family Run nel mese di giugno 2025, una gara non competitiva di corsa inserita all’interno dell’evento Run for the Whales, in programma a Sanremo.

«Siamo molto contenti di questa esperienza che si è potuta svolgere in maniera totalmente gratuita e che è diventata un 'ulteriore occasione di crescita per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado - dichiara l'Assessore alla Cultura e all'Istruzione di San Lorenzo al Mare Cinzia Balestra -. Vorremmo ringraziare in modo particolare lo IAT Porta di Valle San Lorenzo che sta diventando sempre più uno snodo fondamentale per la costruzione di collaborazioni di qualità con enti e associazioni del territorio, la Proloco San Lorenzo che e' sempre pronta a collaborare con noi e ovviamente tutti gli insegnanti della Scuola che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta».