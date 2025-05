Terzo mandato, Calderoli “Presa di posizione può aiutare nel percorso”

ROMA (ITALPRESS) - "Terzo mandato? Le crisi ci sono quando ci sono le crisi, qui c'è un partito che ha votato contro, ma il Consiglio dei ministri è un organismo collegiale, le crisi avvengono per altri motivi. Sottolineo che aver preso quella posizione potrà aiutare nel percorso". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. "La Lega chiede il terzo mandato, o addirittura un numero di mandati non precisi - ha aggiunto -. Cito l'esempio del Friuli-Venezia Giulia: Fedriga è stato il primo governatore nella storia ad essere eletto una seconda volta ma perchè è stato votato dai cittadini, poi se lo vorranno votare la terza volta lo decideranno loro, non noi". Il ministro Calderoli ha precisato: "Quando abbiamo proposto il terzo mandato era tanto tempo fa, l'abbiamo sostenuto, siamo andati in aula da soli e gli altri hanno votato contro, ci vuole una maggioranza per poter approvare una legge. Oggi vedo che anche il dire 'sono contrario alla bocciatura o all'impugnativa della legge del Trentinò ha ricondotto a migliori consigli". Per il ministro leghista "alcuni, che prima erano assolutamente contrari, adesso dicono discutiamone. Quindi una scrollatina alla pianta ogni tanto ci vuole, poi vale per Zaia, in questo caso perchè le elezioni ci sono in autunno, però il problema nasce dal Pd che aveva Emiliano in Puglia e De Luca in Campania. Non si può, tutte le volte, guardare il candidato del singolo partito".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).