Calcio a 7 femminile UISP della Liguria, il team Superba Moto G.P. Pro Seborga è campione per il terzo anno consecutivo

Terzo trionfo consecutivo per il Moto G.P. Pro Seborga nel campionato UISP di calcio a 7 femminile della Liguria. Il sodalizio nato dalla collaborazione fra il club genovese Moto G.P. ed il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga ha infatti conquistato anche il titolo 2025 del torneo regionale, quest'anno in unione con ASD Superba, al termine della finalissima disputata ieri sera sul campo di Genova Granarolo e vinta per 3-1 contro il Multedo 1930.

Un percorso netto, quello della ragazze dei coach Davide Granieri e Giuseppe Stranieri, in un campionato dominato fin dalla regular season passando per il girone intermedio ed arrivando infine ai playoff, unica fase che ha creato qualche insidia alle giocatrici gialloblù sia in finale sia nella semifinale vinta 5-4 contro il Gruppo Alloro sempre a Granarolo. Una vittoria che certifica quindi la forza di un gruppo che sa coniugare al bel gioco anche la grande correttezza in campo tanto da essere tornato a vincere dopo una stagione anche la Coppa Disciplina molto importante nel contesto UISP. Un campionato, quello di calcio a 7 femminile UISP, che ancora una volta si è sviluppato principalmente nelle province di Genova e Savona con 13 squadre al via poi suddivise in due gironi nella seconda fase fino al tabellone finale ad otto squadre.

Grande soddisfazione per la Federazione Calcistica del Principato che ha visto il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga conquistare due trofei in cinque giorni dopo la Coppa della Winter Liguria vinta lunedì sera dal team maschile a Bordighera: "Complimenti a queste due straordinarie squadre che rappresentano il club ufficiale del Principato - ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini - con il settore maschile che proseguirà ancora la sua stagione per le fasi finali del campionato della Winter Liguria dopo la conquista della Coppa e le ragazze che riceveranno la meritata premiazione ai primi di giugno presso il Porto Antico di Genova. I nostri complimenti ai coach Davide Granieri e Giuseppe Stranieri, al Capitano Giada Guainazzo ed a tutte le giocatrici che hanno saputo confermarsi ancora una volta in un campionato che ogni anno pone loro di fronte squadre di assoluto valore come, in questo caso, il Gruppo Alloro ed il Multedo con cui ci congratuliamo per l'ottima stagione disputata. La finalissima, così come la semifinale, è stata una partita molto difficile in cui le ragazze hanno saputo reagire allo svantaggio iniziale bissando la vittoria per 3-1 che avevano già ottenuto nella seconda fase contro le medesime avversarie. Ringraziamo di cuore Riccardo Banchero e la ASD Superba di Genova con cui abbiamo condiviso questo fantastico percorso".

Formazione ASD CF Superba Moto G.P. Pro Seborga 2024-25: Giada Guainazzo (Capitano), Giorgia Stranieri (Portiere, Vicecapitano), Francesca Canale, Giulia Boschini, Marta Pirino, Elisa Guainazzo, Michelle Gandini, Valentina Napello, Silvia Nietante, Sharon Picone, Giulia Moscamora, Marina Aloi, Francesca Gandolfi, Monica Fasce, Giulia Tortarolo, Ilaria Pignatelli. Coach: Davide Granieri, Giuseppe Stranieri. Dirigenti: Riccardo Banchero (ASD CF Superga), Matteo Bianchini (Federazione Calcistica Seborga).