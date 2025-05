Gli alunni della scuola secondaria di Taggia accedono alla fase regionale del concorso "Kangourou - giochi della matematica"

Per il terzo anno consecutivo alcuni studenti della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Taggia - Valle Argentina si distinguono e accedono alle semifinali regionali del concorso “Kangourou – giochi della matematica”. Si tratta della prima prova di un concorso nazionale al quale hanno partecipato più di 24 000 studenti provenienti da ogni parte d’Italia. Per i tre piccoli matematici di Taggia che hanno superato la selezione si aprono le porte della finale regionale, che si svolgerà a Genova il prossimo 24 maggio. Solo superando questa ulteriore selezione si potrà accedere alle finali nazionali, in programma a settembre.



La partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Taggia - Valle Argentina al concorso Kangourou nasce dal progetto "Matematica in Azione", portato avanti da quattro anni dalle prof.sse Laura Paolino e Francesca Zorzoli, docenti di matematica e scienze della Scuola Secondaria "Ruffini". Il progetto prevede lezioni di approfondimento in orario pomeridiano ed extracurricolare totalmente gratuite per le famiglie e ha come fine quello di stimolare nei ragazzi l'interesse e la passione per le materie scientifiche.