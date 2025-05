Under 14 femminile del Sanremo Rugby al Trofeo Topolino di Treviso, Under 16 in trasferta a Genova

Prestigiosa trasferta a Treviso per l’Under 14 femminile del Sanremo Rugby che sabato ha preso parte al Trofeo Topolino organizzato dalla Benetton Rugby. Le ragazze biancazzurre, insieme ai Reds, hanno giocato con le Fenici (Collegno, Pro Vercelli, San Mauro Torinese e Ivrea). Al Trofeo hanno preso parte quadre del calibro di: Navan, Cus Milano, Progetto Arte Toscana, Red Warriors, Lupi Frascati, San Marco Venezia Mestre, Villorba e Paese, oltre agli organizzatori di Benetton Treviso.

“Le ragazze hanno capito che insieme potevano fare qualcosa di importante e il risultato è che hanno vinto due partite su tre - commenta John Roux, tecnico dell’Under 14 - le parole d’ordine sono: lavorare e comunicare. Il risultato è che sabato erano in difficoltà, mentre domenica si sono riscattate vincendo anche una partita contro le irlandesi del Navan”.

Domenica l’Under 16 maschile biancazzurra è stata a Genova, al campo ‘Carlini-Bollesan’, per il raggruppamento Fir organizzato dal Cus Genova e che ha visto la partecipazione dell’Amatori Genova, oltre ai padroni di casa.

“Le partite sono state tutte positive come esperienza di gioco per i ragazzi e anche per me come allenatore - dice Davide Montpilier, coach dell’Under 16 - ci hanno consentito di levarci qualche sassolino dalla scarpa, i ragazzi erano motivati e vogliosi di fare bene, gli allenamenti hanno dato i loro frutti. Ora lavoriamo a testa bassa in vista degli ultimi tornei stagionali”.