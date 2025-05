Calcio a 5, si è chiusa la stagione della serie C della Liguria. Il bilancio dell'Airole FC

Con la finale fra Levante e Genova Futsal, vinta per 2-1 dal team chiavarese che ha quindi bissato il successo di Coppa regionale, si è chiusa ufficialmente la stagione 2025 del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Una stagione che ha visto fra i grandi protagonisti anche l'Airole FC capace di ottenere due storici risultati, mai raggiunti prima dal club della Val Roja, quali la vittoria del Girone A del Ponente e la semifinale di Coppa Liguria oltre al ritorno nelle final four di campionato con qualche rimpianto per la netta sconfitta nell'andata della semifinale disputata in trasferta con numerose assenze a causa degli impegni di lavoro in un doppio confronto in cui, a pieno organico come nella gara di ritorno, le viverne sono sembrate superiori al Genova Futsal.

Una stagione che ha visto l'esordio in panchina di coach Fiorenzo Favaloro, coadiuvato dal Dirigente Accompagnatore Francesco Luppino, e che ha presentato un gruppo formato da giocatori della vecchia guardia uniti a nuovi innesti subito ben integrati nelle rotazioni del tecnico biancoverde. A trarre un bilancio finale è stato così il Presidente Stefano Ricci: "Desidero innanzitutto ringraziare e fare i miei complimenti a coach Fiorenzo Favaloro, ai dirigenti Salvatore Di Giorno e Francesco Luppino, ai collaboratori, all'amico Angelo Pignieri, agli sponsor ed a tutti i giocatori per gli ottimi risultati di questa stagione che non devono essere scalfiti dall'amarezza per non aver centrato una qualificazione, apparsa assolutamente alla portata, per la finalissima. Ci auguriamo che il campionato appena concluso possa essere un punto di partenza per il prossimo anno con l'obiettivo di continuare ad essere competitivi sia nel girone che in coppa. Speriamo inoltre che i ragazzi infortunati, alcuni dei quali non hanno neanche iniziato la stagione, possano tornare il prima possibile a pieno ritmo nel gruppo."

Presente anche in questa stagione la FCPS (Federazione Calcistica del Principato di Seborga), storica partner del club biancoverde, che ha espresso tramite il DS Matteo Bianchini grande soddisfazione per i risultati ottenuti: "Siamo molto felici per la società, i tecnici ed i ragazzi che meritavano questa vittoria del girone A e sono stati davvero bravi in particolare contro avversarie del calibro di Argentina e Caramagna. Peccato per l'esito delle due semifinali di coppa e campionato ma siamo sicuri che questo gruppo potrà togliersi ancora molte soddisfazioni. Desideriamo ringraziare e fare le nostre congratulazioni al Presidente Stefano Ricci, ai dirigenti, al coach ed alla squadra."

L'Airole andrà ora incontro al periodo estivo valutando l'eventuale partecipazione a tornei di preparazione per la prossima stagione.

Rosa Airole FC 2024-25

Presidente: Stefano Ricci; Dirigenti: Salvatore Di Giorno, Francesco Luppino; Collaboratore web: Raffaele Frontoso; Collaboratore stampa, audio-video ed esponente FCPS: Matteo Bianchini; Coach: Fiorenzo Favaloro; Giocatori: Christian Biancheri (C), Andrea Corigliano, Antonio Romano, Cristian Crucitti, Davide Trama, Filippo Caramello Canzone, Gero Todaro, Giuseppe Pulvirenti, Jamir Carhuaz Farfan, Joel Valenti, Lorenzo Comi, Luca Maccario, Marco Foti, Mario Rositano, Matteo Marcarino, Mattia Caramello Canzone, Max Maccario, Paolo Rovere, Rossano Buono, Tommaso Moro