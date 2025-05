Calcio, sfide fuori porta per le squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Nuove sfide fuori porta per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy Asd. Le varie squadre, nel fine settimana, hanno partecipato a diversi tornei fuori casa.

I Pulcini della leva 2015 di mister De Bartolo, sabato sono scesi in campo al Torneo Città di Ceriale a cura dell'Asd Ceriale Progetto Calcio andato in scena sul campo F. Merlo di Ceriale.

I Primi Calci della leva 2016, sabato, hanno preso parte al torneo organizzato dal Ventimiglia Calcio. "I ragazzi accompagnati dai mister Tuttoilmondo, Biasi e Giunta hanno ben figurato" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Presenti con ben due squadre, i ragazzi hanno inanellato ottimi risultati uno dopo l’altro ottenendo così il secondo e terzo posto della manifestazione. Abbiamo sfiorato il triplete per un soffio".

I Pulcini della leva 2014, sabato e domenica, erano presenti al “32° Memorial Michele Siccardi”, la 28esima edizione del Torneo Città di Cairo Montenotte. "I giovani atleti, guidati dai mister Alletto e Gorlatto, hanno disputato un’eccellente fase di qualificazione conquistando un posto nel girone Gold della domenica" - dice la Polisportiva - "Hanno poi affrontato il girone gold con una testa di serie: il Genoa CFC. I ragazzi hanno concluso con un ottimo 16esimo posto della manifestazione su 32 squadre partecipanti. E' arrivato anche un riconoscimento individuale per il nostro Gorlatto Manuel, premiato nella Top 7 Gold".

"Bilancio molto positivo per i ragazzi della Polisportiva che ottengono l’acceso ai gironi Gold per il secondo anno consecutivo" - commenta mister Alletto - "Trionfo per i miei 2014 che, per il secondo anno consecutivo, vanno al girone Gold. Ci siamo qualificati solo noi tra le squadre dell’estremo Ponente Ligure. I ragazzi hanno giocato con cuore, determinazione, intensità, mettendo in pratica gli insegnamenti di questi due anni. Sono orgoglio della Polisportiva Vallecrosia Accademy asd".

I Piccoli Amici della leva 2018-19, infine, domenica sono stati ospiti del Memorial Angelo Tauro - Torneo Imperia Cup al campo F. Salvo di Imperia. "Un folto gruppo di giovani atleti ha preso parte alla manifestazione" - afferma il Vallecrosia Academy - "Tre le formazioni biancorosse in campo, accompagnate dal mister Nocera, che hanno partecipato con entusiasmo, molta grinta e determinazione".