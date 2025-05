Sanremo, società ippica: dagli ostacoli del Solaro a Roma, Lorenzo Rango convocato a Piazza di Siena

Grandi soddisfazioni per la Società Ippica di Sanremo, che vede uno dei suoi giovani atleti emergere con forza nel panorama nazionale: Lorenzo Rango, dopo una serie di brillanti risultati in tre importanti concorsi, è stato convocato per partecipare al prestigioso appuntamento di Piazza di Siena, in programma questo fine settimana.

Il giovane cavaliere ha recentemente preso parte a tre competizioni di rilievo: Vermezzo (25-27 aprile), Tortona (4-6 aprile) e Manerbio (9-11 maggio), dove ha messo in mostra tutto il suo talento. Proprio a Manerbio, Rango ha realizzato un’impresa notevole: con i suoi due cavalli si è classificato al primo posto in tutte e tre le giornate di gara, coronando il weekend con la vittoria del Gran Premio C125 la domenica.

Una performance che non è passata inosservata e che ha confermato le sue qualità tecniche e la maturità sportiva, nonostante la giovane età. Un traguardo che dà grande soddisfazione anche alla presidentessa della società ippica Maria Grazia Valenzano Menada. Per Lorenzo Rango si apre così un’opportunità prestigiosa, in uno dei contesti più importanti dell’equitazione italiana, dove potrà confrontarsi con i migliori talenti nazionali e vivere un’esperienza indimenticabile.

Piazza di Siena è un concorso ippico internazionale, tradizionalmente ospitato nell'area di Villa Borghese a Roma, che quest'anno giunge alla sua 92sima edizione. Si tratta di uno degli eventi più importanti nel panorama dell'equitazione italiana.