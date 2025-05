Volley: due vittorie e una sconfitta nel fine settimana per le formazioni della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Fine settimana molto positivo, quello appena trascorso, per la NLP Sanremo, che continua ad immagazzinare ottimi risultati in questo finale di stagione. Vittoria al tie-break per la PizzaExpress NLP, contro l'Imperia Volley nel campionato di Seconda Divisione. Partita molto equilibrata fin dal primo istante che in realtà si è aperta in maniera abbastanza difficoltosa per le matuziane, che hanno visto le avversarie vincere i primi due set portandosi sul punteggio di 2-0. Dal terzo set però, è arrivata una grandissima reazione della NLP che, mettendo in mostra tutti i miglioramenti ottenuti in stagione, non ha mollato un centimetro ed è riuscita a ribaltare completamente il match.

Risultato amaro, invece, per la Under 13 che esce sconfitta da Imperia, nonostante il grande impegno di tutte le atlete che hanno messo in mostra i vari miglioramenti ottenuti durante l'anno. L'ultimo match del weekend ha visto protagonista la Controcorrente NLP nel campionato regionale di Serie D. Le ragazze di Michela Vanzise e Silvia Cimino, grazie ad una netta vittoria per 3-0 in trasferta contro il Cus Genova, chiudono nel migliore dei modi la stagione, confermando ancora di più la grande crescita svolta da tutta la squadra che ha portato ad una salvezza più che meritata. Partita sempre sotto controllo per le matuziane che non sono mai state impensierite dalle manovre avversarie, che ha visto anche la sperimentazione di alcune atlete in ruoli non loro.