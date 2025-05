Pallavolo: la sanremese Rebecca Scialanca sempre in pianta stabile in Serie A1, il prossimo anno con il Monviso Volley

La sanremese Rebecca Scialanca rimane a giocare in Serie A1 di volley e, da Cuneo passa a Pinerolo. Farà coppia con Ilenia Moro nella prossima stagione con la Monviso Volley.

Nata a Sanremo nel 2005, Rebecca è alta 165 cm. Ha iniziato il suo percorso agonistico con le giovanili alla Riviera Volley Sanremo fino a quando, nel 2020, riceve la chiamata della Cuneo Granda Volley per partecipare al campionato di B2. Nella stagione 2021/2022 ha vestito la maglia di Busnago, sempre in B2, dove ha partecipato anche al campionato Under 18 per poi esordire in B1 a Gorle. Nella stagione 2023/2024 il passaggio a Bergamo in A1 e, a gennaio 2024, il passaggio all'Esperia Cremona in A2. Nella stagione 2024/2025 il ritorno a Cuneo in A1.

“Sono molto contenta di dell'opportunità che mi è stata data di andare al Monviso Volley – ha detto Rebecca - società della quale mi hanno sempre parlato tutti molto bene, come un ambiente dove si lavora con attenzione e serenità. Ho accettato per crescere e migliorare. Sono molto contenta e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e lo staff”.