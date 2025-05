Nuoto: ottimi risultati per gli atleti della 'Sanremo Like Swim' al trofeo 'Master my sport' disputato alla Sciorba di Genova

Nello scorso fine settimana, al Polo Natatorio della Sciorba, si è svolto l’undicesimo Trofeo Master My Sport, una giornata di sport all’insegna della pura passione e del sano agonismo che ha visto protagonisti numerosi atleti “Master”. Tra le squadre partecipanti, manco a dirlo, presente anche la Sanremo Like Swim, che ha portato in vasca i suoi numerosi nuotatori carichi di esperienza e… di entusiasmo.

È da questo mix che hanno avuto origine i lusinghieri risultati – precedenza cavalleresca obbligatoria – di Giada Fiore, che ha brillato nello stile libero, conquistando il secondo posto di categoria nei 50 stile con il tempo di 32.34 e il terzo nei 100 stile con 1’12.67. Medaglie a cui vanno aggiunte quelle di Leonardo Bellone, che ha chiuso al terzo posto nei 50 stile libero con 30.60 e al secondo nei 100 stile con 1’10.56, di Lorenzo Tedeschi, che ha ottenuto il secondo posto nei 200 stile libero (2’31.71) e il terzo nei 100 stile libero (1’07.30), di Mauro Malatesta si è distinto nei 100 rana, chiudendo secondo di categoria con 1’43.96 e di Gianmarco Fogliarini,che ha portato a casa il terzo posto nei 400 stile libero con un tempo di 6’48.79.

Un risultato finale complessivo che certamente ha soddisfatto il presidente Bonaccorso, che plaude anche e soprattutto ai due allenatori responsabili della categoria master: Giacchino Davide, ex atleta della nazionale azzurra negli anni '90 e medaglia d’argento nella 5 km agli Europei del 1991, che guida il gruppo di Bordighera, e Samuele Latella, punto di riferimento per gli atleti di Sanremo.

Il Trofeo Master MySport, però, ha rappresentato non solo un banco di prova agonistico, ma anche un momento di condivisione per tutto il gruppo, che ha avuto modo di cementarsi ancor più in vista delle prossime sfide.