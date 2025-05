"Il colore delle voci", canzoni e canti animano il cortile dell'istituto comprensivo Bordighera (Foto e video)

Canzoni e canti animano il cortile dell'istituto comprensivo Bordighera. Ieri pomeriggio gli studenti delle classi quarte e quinte dei tre plessi della scuola primaria si sono esibiti davanti a genitori e docenti.

Applausi scroscianti per il coro del progetto "Il colore delle voci", guidati dai docenti Mario Molinari e Giacomo Perotto. "Un percorso reso possibile grazie al finanziamento del comune di Bordighera, che dimostra una grande attenzione verso la crescita culturale e artistica dei giovani" - dice la dirigente scolastica, Tiziana Montemarani - "L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Erio Tripodi, ha accompagnato i bambini durante tutto l'anno scolastico in un viaggio di scoperta del mondo della musica attraverso attività ludiche e coinvolgenti, sviluppando competenze fondamentali come l'ascolto, la coordinazione e lo spirito di squadra".

Mercoledì 21 maggio, invece, il Palazzo del Parco a Bordighera si trasformerà in un bosco incantato. I bambini delle terze dei tre plessi porteranno, infatti, in scena "Il bosco del re", un'originale fiaba musicale per banda ideata e guidata da Luca Anghinoni e dalla Banda Musicale Borghetto San Nicolò, in collaborazione con il Liceo Musicale Cassini di Sanremo. Il progetto ha offerto ai bambini un'esperienza didattica unica, esplorando il valore fondamentale dell'amicizia e del rispetto attraverso il linguaggio universale della musica.